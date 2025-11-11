¿Hora de comprar? Precio del dólar hoy; tipo de cambio al 11 de noviembre de 2025 en México

Durante las primeras horas de hoy 11 de noviembre de 2025, el dólar estadounidense subió ligeramente frente al yen, considerado un refugio seguro, y bajó frente al euro este martes, ya que los inversores se mostraron inseguros sobre las perspectivas económicas de Estados Unidos mientras esperaban una serie de datos sólidos una vez que finalice el cierre del gobierno estadounidense.

¿Cuánto está el dólar hoy en Banco Azteca?

El precio del dólar en Banco Azteca se ubica en $16.9 a la compra y $19.0 pesos a la venta en ventanilla bancaria durante la apertura de hoy martes 11 de noviembre de 2025.

Precio del dólar canadiense hoy martes 11 de noviembre de 2025

El precio del dólar canadiense en México se ubica en $11.2 a la compra y se cotiza en $13.9 pesos a la venta en Banco Azteca durante la jornada de este martes 11 de noviembre de 2025.

Precio del dólar en Tijuana hoy martes 11 de noviembre de 2025

¿Vas pa’l otro lado? Conoce el precio del dólar hoy en Tijuana durante la jornada de este martes 11 de noviembre de 2025: El dólar hoy en Tijuana se vende en $18.54 pesos.

¿Cuál es el precio del Bitcoin hoy martes 11 de noviembre de 2025?

El precio del Bitcoin hoy inició la jornada de este martes 11 de noviembre de 2025 en 104,341 dólares estadounidenses por unidad, lo que representa un aumento del 1.52% en comparación con su cierre de ayer.

Al tipo de cambio, el precio de la criptomoneda (BTC) en México abrió el día ubicándose en 1 millón 917 mil 15 pesos por unidad.

¿Cuál es el precio del petróleo hoy martes 11 de noviembre de 2025?

El precio del petróleo se mantiene estables hoy martes, ya que la preocupación por el exceso de oferta contrarrestó la incertidumbre sobre el impacto de las últimas sanciones estadounidenses al petróleo ruso.

Los futuros del crudo Brent subieron 39 centavos, o un 0.61%, hasta los 64.45 dólares por barril a las 12:54 GMT. El crudo estadounidense West Texas Intermediate se situó en 60.46 dólares por barril, con una subida de 33 centavos, o un 0.55%.

Petróleo Brent: $64.45 dólares por barril

Petróleo West Texas Intermediate (WTI): $60.46 dólares por barril

Mezcla Mexicana de Exportación: $57.20 dólares por barril.

¿Qué pasa si el Índice Dólar aumenta?

El precio del dólar estadounidense se apreciará frente a las siguientes monedas: euro, yen, libra esterlina, dólar canadiense, corona sueca y franco suizo. Por otro lado, las exportaciones estadounidenses se tornarán más caras en estos mercados, situación que podría afectar negativamente a las empresas exportadoras.

Respecto de las importaciones a Estados Unidos, estas se volverán más baratas, una situación que podría beneficiar a los consumidores locales.