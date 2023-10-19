Detectan más de 20 mil casos nuevos de cáncer de mama en México durante 2022

Por el Día Mundial Contra el Cáncer de Mama, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) compartió que tan solo en el 2022 se detectaron alrededor de 23 mil 790 casos nuevos de esta enfermedad.

La incidencia nacional fue de 51.92 casos por cada 100 mil mujeres de 20 años y más, mientras que en hombres fue de 1.25 casos por cada 100 mil habitantes.

De las 4.2 millones de mujeres que se realizaron mastografía, se reportó que al menos 19 mil 900 de ellas fueron detectadas con cáncer de mama.

En conmemoración del Día Internacional de la #lucha contra el #CáncerDeMama, este 19 de #octubre, el @INEGI_INFORMA que en #México residían 20.6 millones de mujeres de 40 a 69 años durante el 2022.



De ellas, 4.2 millones se realizaron #mastografías y 19 mil 900 fueron positivas. pic.twitter.com/eLI9fnbSoi — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 17, 2023

¿Cuántas mujeres mueren de cáncer de mama en México?

El cáncer de mama es uno de los tipos de cáncer más comunes a nivel mundial, además de ser una de las principales causas de muerte en mujeres, pero ¿Cuántas de ellas han perdido la vida por esta enfermedad?

De acuerdo con la Estadística de Defunciones Registradas (EDR), en el 2022 se registraron alrededor de 7 mil 888 muertes por cáncer de mama en México.

Por otro lado, se estima que en nuestro país al menos 21 mujeres al día pierden la vida a causa de este tumor maligno.

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¿Cómo detectar el cáncer de mama?

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) recomienda que para detectar el cáncer de mama, las mujeres deben realizarse una autoexploración de forma, y debe realizarse de la siguiente manera:

Párate frente al espejo con los hombros rectos y apoya los brazos sobre ambos lados de la cadera para tener una mejor visibilidad del seno.

Verifica que no haya secreción del pezón, irritación o hundimiento en la piel de la mama, hinchazón o dolor.

Después, levanta los brazos y examina ambas mamas, debes verificar que no salga líquido de uno o ambos pezones.

Acuéstate y palpa las mamas para detectar si hay algún bulto u otra anormalidad; el tacto debe ser firme y pausado con las yemas de los dedos.

En caso de encontrar algún bulto en las mamas, es muy importante acudir inmediatamente con una o un médico para descubrir la causa y tratarlo lo más rápido posible.

¿Por qué octubre es el mes del cáncer de mama?

De acuerdo con el Instituto de Salud para el Bienestar, octubre se considera el mes dedicado a crear conciencia y sensibilización sobre el Cáncer de Mama, pues este tumor maligno es la principal causa de muerte en mujeres de México y todo el mundo.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) se prevé que una de cada 12 mujeres se enfermará de cáncer de mama a lo largo de su vida, por lo que es muy importantes detectarlo a tiempo.

Por otro lado, el cáncer de mama puede prevenirse a tiempo, por lo que además de la autoexploración mensual, se recomienda llevar un estilo de vida saludable, para disminuir el riesgo de padecer esta enfermedad.