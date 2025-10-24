¿Quién es “Junior”? Capturan a hijo de capo clave de los Beltrán Leyva

Un nuevo golpe al crimen organizado se dio en el Estado de México, donde Jair Francisco “N”, alias “H4” y/o “Junior”, presunto miembro del cártel de los Beltrán Leyva, fue detenido por agentes federales en Tepotzotlán.

El sujeto fue detenido por elementos de la Secretaría de Marina (Semar) en coordinación con Fiscalía General de la República (FGR) a través la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

¿Quién es “H4” y/o “Junior” y su nexo con los Beltrán Leyva?

“H4” y/o “Junior” es hijo de Juan Francisco Patrón Sánchez, alias “H2”, quien fue unos de los principales líderes de esa organización criminal, el cual perdió la vida en un operativo con fuerzas federales en la ciudad de Tepic, Nayarit, el 10 de febrero del 2017.

Jair Francisco “N” cuenta con una orden de aprehensión con fines de extradición hacia Estados Unidos por los delitos de narcotráfico, asociación delictuosa, contra la salud, uso de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Su arresto ocurrió en la autopista México-Querétaro.

¿Quién era “H2", de los Beltrán Leyva?

Juan Francisco Patrón Sánchez habría asumido el liderazgo del Cártel de los Beltrán Leyva tras la detención de Alfredo Beltrán, ‘El Mochomito’.

“H2", quien era jefe de plaza en Nayarit y en Jalisco, fue abatido durante un enfrentamiento con elementos de la Secretaría de Marina en Tepic, junto con siete hombres

Se convirtió en uno de los objetivos del Ejército tras el ataque a un convoy militar en Culiacán, Sinaloa, en septiembre de 2018, en donde murieron al menos cinco soldados cuando escoltaban a una ambulancia que trasladaba a Julio Óscar Ortiz, “El Kevin”, a quien se pretendía rescatar.