¡Aviso capitalinos! concentraciones y marchas CDMX de hoy viernes 24 de octubre 2025

Para que puedas planear tu día sin contratiempo, te presentamos la información más reciente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) sobre las marchas CDMX , concentraciones y otros eventos previstos para este viernes 24 de octubre de 2025 en la capital del país.

Se anticipa una jornada activa, con un total de 16 concentraciones, 3 rodadas ciclistas y 19 eventos de esparcimiento registrados. Tome sus precauciones, ya que incidentes viales y posibles bloqueos podrían afectar sus trayectos, como el registrado previamente en el cruce de Reforma e Insurgentes.