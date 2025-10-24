¡Aviso capitalinos! concentraciones y marchas CDMX de hoy viernes 24 de octubre 2025
Anticipa tu salida y consulta el minuto a minuto que Fuerza Informativa Azteca trae para ti este viernes 24 de 24 octubre 2025 sobre las marchas CDMX.
Para que puedas planear tu día sin contratiempo, te presentamos la información más reciente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) sobre las marchas CDMX , concentraciones y otros eventos previstos para este viernes 24 de octubre de 2025 en la capital del país.
Se anticipa una jornada activa, con un total de 16 concentraciones, 3 rodadas ciclistas y 19 eventos de esparcimiento registrados. Tome sus precauciones, ya que incidentes viales y posibles bloqueos podrían afectar sus trayectos, como el registrado previamente en el cruce de Reforma e Insurgentes.
EN VIVO
Rodada nocturna CDMX
Tome nota si se encuentra en el norponiente de la ciudad o cerca de la ruta que culmina en el sur:
Hora: 20:45 Horas.
Inicio: Parque Revolución, en Clavelinas y Juan Sarabia sin número, en la colonia Nueva Santa María, alcaldía Azcapotzalco.
Destino: Una plaza ubicada en Av. San Fernando No. 3500, Col. Manantial Peña Pobre, alcaldía Tlalpan.
Se recomienda a los automovilistas y usuarios de transporte público considerar estas actividades para evitar contratiempos en sus traslados.
Concentraciones CDMX
Las siguientes son las reuniones con horarios y ubicaciones específicas reportadas por las autoridades:
Benito Juárez: Exigencia en la Alberca Olímpica
Hora: 09:00 Horas.
Lugar: Alberca Olímpica “Francisco Márquez”, ubicada en Av. Río Churubusco y Av. División del Norte, Col. Gral. Anaya.
Motivo: Usuarios del complejo deportivo se congregarán para exigir la reapertura de la Alberca Olímpica.
Coyoacán: Asamblea Interuniversitaria
Hora: 11:30 Horas.
Lugar: Auditorio “Justo Sierra” de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.
Motivo: La Coalición de Universitarias y Universitarios en Pie de Lucha de la Universidad Nacional Autónoma de México llevará a cabo una asamblea interuniversitaria para abordar diversos temas de su agenda.
Cuauhtémoc: Petición de la Escuela Normal Rural
Hora: Durante el día.
Lugar: Secretaría de Gobernación (SEGOB).
Motivo: Estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero, se reunirán para la entrega de un listado detallando las escuelas en comunidades rurales e indígenas que actualmente carecen de personal docente.