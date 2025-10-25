Vinculan a proceso a “Cheesman”, ligado asesinato del sacerdote Marcelo Pérez en Chiapas

Fue vinculado a proceso Héctor Gómez Pérez, alias “Cheesman”, presunto implicado asesinato del sacerdote Marcelo Pérez, ocurrido en San Cristóbal de las Casas, Chiapas en octubre de 2024.

De acuerdo con las investigaciones, el imputado probablemente participó en la coordinación e instrucción a los autores materiales para el homicidio. Lo acusan de los delitos de homicidio calificado y asociación delictuosa. Además, se le impuso prisión preventiva oficiosa.

“Cheesman” es vinculado a proceso por el asesinato del sacerdote en Chiapas

A casi un año del asesinato del padre Marcelo Pérez Pérez, reconocido líder social y defensor de los derechos humanos en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la vinculación a proceso en contra de Héctor “G”, alias “Cheesman”, por su probable responsabilidad en los delitos de homicidio calificado y asociación delictuosa.

#FGR obtuvo vinculación contra Héctor “G”, probable responsable en la comisión de los delitos de homicidio calificado y asociación delictuosa. La vinculación obedece al homicidio de un sacerdote en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, en octubre del 2024. https://t.co/L2ffBVUihG pic.twitter.com/yWS5RBOr1I — Jalisco (@FGR_Jal) October 24, 2025

De acuerdo con la información oficial, la determinación fue emitida por un juez de control durante una audiencia pública celebrada en el Centro de Justicia Penal Federal con sede en Cintalapa, donde el Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE).

Donde se presentó datos de prueba suficientes que señalan al imputado como probable responsable de coordinar e instruir a los autores materiales del crimen.

Asesinan a padre tras terminar misa en barrio Cuxtitali

El sacerdote Marcelo Pérez fue asesinado el 20 de octubre de 2024, tras oficiar misa en el barrio de Cuxtitali.

Según las investigaciones, Edgar “M”, autor material del homicidio, lo siguió y disparó mientras la víctima subía a su vehículo. Este último ya enfrenta una sentencia de 20 años de prisión, dictada anteriormente por el mismo caso.

Durante la audiencia, el juez impuso a Héctor “G” la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y fijó un plazo de seis meses para el cierre de la investigación complementaria.

La FGR, a través de la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos (FEMDH), informó que la investigación permanece abierta para llevar ante la justicia a otros posibles implicados en el homicidio del sacerdote, quien era reconocido por su labor pastoral y su incansable trabajo a favor de la paz y la reconciliación de los pueblos indígenas en Chiapas.