Ceniza volcánica del Popocatépetl seca cultivos en Puebla

Cultivos de flor se están secando en el municipio de Nealtican, Puebla a causa de la ceniza volcánica arrojada por el Popocatépetl. Los productores tratan de continuar con su labor a pesar de que algunas plantas ya están secas y no se podrán vender por lo que se quedan a las orillas de las parcelas.

“A nosotros pues no pero la planta sí le afecta las flores por ejemplo ahorita y pues no no llueve y cuando llega uno abajo este pues la planta de que llueve lo lava pero como no llueve si le afecta un poquito sí es por eso pero pues no podemos evitarlo”, señaló el productor de flores, José Isabel Luna.

A pesar de que es considerado un nutriente rico en minerales para las plantas, la constante caída de ceniza del volcán ha provocado otros años porque la arenilla se queda en el follaje de las plantas sobre todo de las que tienen grandes hojas.

Mientras tanto quienes trabajan el campo no pueden detener sus actividades y a pesar de las molestias por la ceniza del volcán las realizan.

“Sí se siente cae la ceniza la arena cae mucho pues sí afecta también al caminar entra a los ojos si nos molesta un poco pero pues qué le hacemos. Se siente porque estamos cortando y el airecito lo trae y nos lastiman los ojos sí", explicó Herminia Hernández, productora de flor.

Hasta el momento no se tienen cifras sobre los daños por la ceniza del volcán en el campo poblano de acuerdo con autoridades de Agricultura. Mientras, la alerta volcánica se mantiene en amarillo fase 2 de acuerdo con autoridades de Protección Civil de Puebla.

La explosión del Popocatépetl

Un video del momento en que estalla el Popocatépetl fue captado la madrugada del 15 de mayo. Durante la grabación se oye la explosión.

#VIDEO | Impresionante el estallido que se escucha durante una explosión del🌋 #Popocatépetl esta madrugada.



La imagen fue captada por la cámara de monitoreo ubicada en #Tlamacas.



Vía: #CENAPRED pic.twitter.com/ZYjsIMySNw — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) May 15, 2023

De acuerdo al más reciente reporte del Centro Nacional de Prevención de Desastres, el CENAPRED, en las últimas 24 horas, mediante los sistemas de monitoreo del volcán Popocatépetl, se detectaron 217 exhalaciones acompañadas de vaporde agua, gases volcánicos y ceniza.

De acuerdo a los expertos que estudian y vigilan al volcán, sus etapas explosivas están asociadas con el crecimiento y destrucción de domos de lava en el interior del cráter. Las cenizas generadas por el volcán alcanzan a las ciudades de Puebla y de México y poblaciones incluso más distantes como Querétaro y Veracruz.

Mientras que los fragmentos incandescentes lanzados por sus explosiones han llegado a casi 5 kilómetros de distancia del cráter y a unos 3.5 kilómetros de las poblaciones más cercanas al volcán.