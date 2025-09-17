¡Patriotismo en calles de Chihuahua! Cientos de familias acuden al desfile por el Día de la Independencia de México; así se vivió

¡Llenos de orgullo mexicano! Cientos de chihuahuenses se reunieron para disfrutar en familia el tradicional desfile por el Día de la Independencia de México, encabezado por Maru Campus, gobernadora del estado, y Alberto Miguel Rodríguez, Comandante de la quinta zona militar.

Más de 5 mil participantes desfilaron en el aniversario 215 de la independencia de nuestro país, entre ellos el Ejército Mexicano, Guardia Nacional y la policía estatal y nacional.

“Sí muy contento, muy bonito todo”, compartió Luis Alberto Borunda, habitante de Chihuahua.

Así se vivió el Desfile del Día de la Independencia en Chihuahua

En el desfile por el Día de la Independencia en Chihuahua también participaron tres aeronaves que surcaron el cielo, provocando gritos y aplausos entre los asistentes del evento.

Por otro lado, en Tierra, se contó con la participación de 408 vehículos, 27 motocicletas, además de un pelotón enciestre de 35 caballos, los cuales también llamaron la atención del público.

“Bien. viendo todo lo que hay en Chihuahua, no teníamos noción de eso. Hay mucha seguridad y está muy suave el desfile, muy bonito, muy entretenido para todos”, dijo Alfonso Zúñiga, chihuahuense, para los micrófonos de Fuerza Informativa Azteca.

Maru Campos reconoce el esfuerzo de los participantes del desfile del Día de la Independencia

Al finalizar le desfile, Maru Campus, gobernadora de Chihuahua reconoció el compromiso de las y los estudiantes, policías, personal médico, bomberos y de las fuerzas armadas que participaron en este gran evento.

A través de redes sociales, la gobernadora del estado, agradeció a todas las personas que acudieron a este desfile, así como a todos aquellos que hicieron posible que esta gran fiesta de unidad y mexicanidad pudiera realizarse.

“Nos llena de orgullo ver a miles de chihuahuenses vivir de cerca el talento de nuestras y nuestros estudiantes, la entrega de los cuerpos de seguridad, el compromiso del personal médico y bomberos, así como la disciplina y valentía de nuestras fuerzas armadas.

Gracias a todas y todos quienes hicieron posible esta gran fiesta de unidad y mexicanidad”, compartió en la plataforma de Facebook, acompañado de algunas fotografías del evento.