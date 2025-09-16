Entre fuegos artificiales y tradición: Así celebró Chihuahua el Grito de Independencia 2025

Con motivo del 215 aniversario del inicio de Independencia de México, miles de personas se reunieron en la Plaza del Ángel, Chihuahua, para celebrar el tradicional Grito encabezado por la gobernadora Maru Campos.

Desde el Balcón de la Patria, recordó a cada uno de los héroes y heroínas; discurso que fue respondido con entusiasmo por la multitud.

“¡Que viva la dignidad de todos y cada uno de los chihuahuenses! ¡Que viva la paz! ¡Que viva la unidad de los chihuahuenses!”, exclamó la mandataria estatal antes de entregar el lábaro patrio a la escolta del 23 Batallón de Infantería de la V Zona Militar.

🎉✨ ¡Qué noche tan especial vivimos juntos en el Grito de Independencia!



La Plaza del Ángel se llenó de alegría, orgullo y miles de voces que gritaron con fuerza ¡Viva México! 🇲🇽💚🤍❤️



Gracias a cada familia, a cada joven y a cada persona que fue parte de esta gran fiesta

Espectáculo de fuegos artificiales iluminó el cielo de Chihuahua

Uno de los momentos más esperados de la noche fue el show de pirotecnia. Durante más de 10 minutos, el cielo se llenó de luces multicolores que podían verse desde distintos puntos de la ciudad.

Previo al espectáculo, la gobernadora encabezó una guardia de honor en el altar a la Patria, acompañada por funcionarios estatales y representantes de las fuerzas armadas, la Guardia Nacional y autoridades municipales.

🎉🇲🇽 ¡Qué noche tan inolvidable vivimos en Chihuahua!



En el marco del CCXV Aniversario del Grito de Independencia, miles de familias se reunieron en la Plaza del Ángel para celebrar con orgullo, tradición y alegría.



La velada estuvo llena de música y talento:

🎶 Aida Cuevas nos

Música en la fiesta patria de Chihuahua

Desde la tarde, las familias comenzaron a llegar para disfrutar del programa artístico preparado para dar inicio a los festejos patrios. A partir de las 17:00 horas, agrupaciones locales como Grupo Vodka, Los del Orden, La Fiera de Ojinaga y Francisco Rey pusieron ritmo al inicio de la velada.

Más tarde, Aída Cuevas se ganó los aplausos con su potente voz y sus interpretaciones de música mexicana. El gran cierre de la noche estuvo a cargo de Josi Cuen y Jorge Medina, quienes con su gira La Máquina del Tiempo hicieron cantar y bailar a miles de asistentes.

Con esta combinación de música, tradición y un ambiente seguro, Chihuahua mostró una vez más que es una de las ciudades que más intensamente celebra las fiestas patrias, recordando el orgullo y amor por la tierra que une a los chihuahuenses.