Inhabilitan de por vida a chofer de transporte público por agresión a taxista con discapacidad en Quintana Roo

Un chofer de transporte público en Cancún fue inhabilitado de por vida tras ser captado en video en una brutal agresión contra un taxista con discapacidad, hecho que generó indignación social y una sanción ejemplar por parte de las autoridades de Quintana Roo.

El Instituto de Movilidad del estado confirmó en sus canales oficiales que el operador de la van de la empresa Maya Caribe, perteneciente al Transporte Terrestre Estatal (TTE), no podrá volver a trabajar en ninguna modalidad de transporte público en la entidad.

La medida fue anunciada el pasado sábado 27 de septiembre como parte de una política de ‘cero tolerancia’ frente a la violencia en el sector.

Captan en video violenta agresión contra taxista con discapacidad en Cancún

El incidente ocurrió la tarde del viernes en la intersección de la avenida Prolongación Tulum con Francisco I. Madero, donde el conductor fue grabado en el momento en que golpeaba a un taxista con discapacidad. El video, ampliamente difundido en redes sociales, encendió la indignación ciudadana y aceleró la respuesta de las autoridades.

Además de la inhabilitación definitiva, la unidad fue asegurada y enviada al corralón, donde permanecerá siete días bajo resguardo. También se notificó a sindicatos y empresas transportistas, incluidas Turicun, Sección Isla, Franja y Maya Caribe, para impedir que el agresor pueda ser contratado en el futuro.

El Instituto de Movilidad destacó que la expulsión tiene un carácter ejemplar y busca garantizar la seguridad de usuarios y operadores: “No se permitirá ningún acto que atente contra la integridad de las personas”, señaló la dependencia en su comunicado oficial.

El caso abrió nuevamente el debate sobre la necesidad de reforzar los procesos de contratación y supervisión de choferes de transporte público. Organizaciones de personas con discapacidad exigieron sanciones firmes y protocolos más estrictos para evitar agresiones en escenarios de conflicto vial.