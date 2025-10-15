El nuevo aumento a la tarifa del transporte público en el Estado de México (Edomex) no se aplicará a todos los usuarios, pues se contempla un descuento en el pasaje mínimo que entrará en vigor a partir de octubre de 2025.

La implementación de la nueva tarifa en el transporte público, como en las combis, fue anunciada de forma oficial el viernes pasado a través del Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”.

¿Cuánto costará el pasaje mínimo en Edomex? Así quedó la nueva tarifa

La tarifa del pasaje mínimo en el Estado de México se había mantenido en 12 pesos, pero ahora esta tendrá un aumento.

Aunque el año está por terminar, el gobierno anunció un aumento de la tarifa al transporte público de 2 pesos, por lo que ahora las personas tendrán que pagar 14 pesos en las unidades que den servicio colectivo.

NUEVA TARIFA EN EDOMEX 2025

El costo del pasaje será de $14.00 (Catorce pesos 00/100 M.N.) por los primeros cinco kilómetros



Se contempla $0.25 (veinticinco centavos) por cada kilómetro adicional excedente de la tarifa inicial

El servicio de transporte mixto tendrá un incremento distinto, y quedó de la siguiente manera:

Quedó en $11.00 (Once pesos 00/100 M.N.) por los primeros 10 kilómetros



Contempla $0.25 (veinticinco centavos) por cada kilómetro adicional excedente de la tarifa inicial

¿Quiénes tendrán descuento en el aumento al pasaje mínimo en Edomex 2025? Tarifa se aplicará distinto

El gobierno del Edomex también contempla un descuento en el pasaje mínimo tras este nuevo aumento a la tarifa, pero no todos quedarán exentos.

El acuerdo publicado menciona que las tarifas aplicarán durante las horas del servicio autorizadas los 365 días del año, pero las y los niños menores de 5 años estarán exentos del pago de la tarifa y podrán ocupar un asiento en el vehículo de transporte público.

Además, el aumento de la tarifa no aplicará a las personas adultas mayores, para quienes el pasaje mínimo seguirá siendo de $12.00 pesos, siempre y cuando se presente su credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM).

¿Desde cuándo aumentará el pasaje en Edomex? Fecha de nueva tarifa al transporte público

Las autoridades justificaron este incremento al señalar que “el ajuste permitirá garantizar la modernización y viabilidad de la prestación del servicio, en condiciones de seguridad, eficiencia, calidad y sustentabilidad”.

El nuevo aumento al pasaje mínimo en el Edomex entrará en vigor a partir de este miércoles 15 de octubre de 2025.

Además, la pirámide tarifaria, es decir, la tabla con los nuevos costos por parada, deberá estar colocada en cada unidad de transporte público en la modalidad de colectivo.

La pirámide tarifaria describe el pago correspondiente de acuerdo con los kilómetros recorridos y las paradas.

