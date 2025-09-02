Bolsa Mexicana de Valores termina con ganancias; así cierra el precio del dólar

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y Wall Street registraron movimientos importantes al cierre de la jornada de este martes, en medio de la incertidumbre por los nuevos datos sobre el empleo en Estados Unidos.

Fuerza Informativa Azteca (FIA) te comparte los cambios en las cotizaciones, así como el precio del dólar.

BMV cierra en números verdes hoy 2 de septiembre

El principal indicador del mercado accionario mexicano, el S&P/BMV IPC, se ubicó en 59,747.88 puntos, lo que representa un incremento del 1.5%, equivalente a 882.85 unidades.

En cuanto al tipo de cambio, el peso mexicano cerró en 18.72 por dólar, mostrando una ligera depreciación frente a la divisa estadounidense, en comparación con el día de ayer.

¿Cómo cierra Wall Street este 1 de septiembre 2025?

Los principales índices de Wall Street cerraron la jornada de este 2 de septiembre de 2025 con bajas en sus cotizaciones por segundo día consecutivos, debido a que los inversionistas están atentos a la decisión de aranceles por parte de Donald Trump.



S&P 500 perdió 0.64%, para cerrar en 6,460.26 puntos.

Nasdaq Composite restó 1.15%, hasta las 21,455.55 unidades.

Promedio Industrial Dow Jones bajó 0.20%, hasta las 45,544.88 unidades

Precio del dólar en México hoy 2 de septiembre 2025

El precio del dólar en México en Banco Azteca cerró la jornada de hoy 2 de septiembre de 2025 en $17.75 pesos la compra y en $19.14 pesos mexicanos la venta en ventanilla bancaria.

Por su parte, el dólar en Tijuana cerró la jornada en $18.25 pesos la venta; recuerda que todos los días los precios cierran de forma distinta, por esto recomendamos estar pendientes de los cambios.

Valor del Bitcoin hoy 2 de septiembre de 2025

El precio del Bitcoin al término de la jornada de 2 de septiembre de 2025, se ubica en 111 mil 342 dólares por unidad, registrando un aumento del 1.88% en comparación con su último cierre.

Al tipo de cambio, la criptomoneda cerró el día ubicándose en 2 millones 84 mil 617 pesos por unidad; es importante monitorear constantemente los movimientos de bolsa.

Precio del petróleo hoy 2 de septiembre 2025

Los precios del petróleo cerraron con alzas de más de 1% por barril este martes, después de las sanciones impuestas por Estados Unidos a ingresos petroleros de Irán.

