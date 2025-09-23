¿Tu auto puede circular? Hoy No Circula martes 23 de septiembre en CDMX y Toluca
Por ser martes con “m” de multas, este 23 de septiembre revisa qué autos deben seguir el Hoy No Circula en CDMX, Edomex y Valle de Toluca; evita sanciones.
¡Sin pretextos! A pesar de que la calidad del aire en el Valle de México ha mejorado en días recientes, las restricciones del Hoy No Circula estarán vigentes de 5:00 a 22:00 horas en la Ciudad de México (CDMX) y Estado de México (Edomex)
Con el objetivo de reducir la emisión de contaminantes, en Fuerza Informativa Azteca (FIA) te compartimos el calendario semanal del programa capitalino.
¿Qué autos descansan los martes por el Hoy No Circula?
El programa establece restricciones basadas en el color del engomado, la terminación de la placa y el tipo de holograma. Para este martes, no pueden transitar los vehículos con:
- Engomado rosa
- Terminación de placa 7 y 8
- Holograma 1 o 2
¿Hasta cuándo se aplicarán las multas del Hoy No Circula en Toluca?
Las sanciones por incumplir el programa se mantienen vigentes durante 2025 para los municipios conurbados de la entidad mexiquense, así como para las 16 alcaldías de la capital.
En el caso del Valle de Toluca, que se sumó a las restricciones vehiculares en julio de 2025, las multas comenzarán a aplicarse hasta enero de 2026.
Los automovilistas que circulen sin autorización pueden enfrentar sanciones que van de 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), lo que equivale aproximadamente a 2 mil 171 a 3 mil 257 pesos mexicanos.
¿Qué vehículos están exentos del programa Hoy No Circula?
Algunos vehículos están exentos de las restricciones del programa, incluyendo:
- Vehículos híbridos
- Vehículos con matrícula de auto antiguo y/o clásico.
- Motocicletas.
- Maquinaria dedicada a las industrias de la construcción y minera.
- Vehículos con peso bruto vehicular menor o igual a 400 kilogramos
- Autos con pase turístico
Además, vehículos que transporten a personas con discapacidad, emergencias médicas o que estén realizando actividades esenciales pueden estar exentos, siempre y cuando cuenten con la documentación correspondiente.
Calendario del Hoy No Circula en CDMX
Las restricciones aplican de lunes a sábado en localidades que forman parte de la Zona Metropolitana del Valle de México y de Toluca. El calendario se organiza de la siguiente manera:
- Lunes: engomado amarillo, placas con terminación 5 y 6.
- Martes: engomado rosa, placas terminación 7 y 8.
- Miércoles: engomado rojo, placas terminación 3 y 4.
- Jueves: engomado verde, placas terminación 1 y 2.
- Viernes: engomado azul, placas terminación 9 y 0