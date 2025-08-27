¿Cómo cierra la BMV y Wall Street hoy 26 de agosto 2025?

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y Wall Street registraron cambios importantes al final de la jornada de este martes 26 de agosto 2025. Fuerza Informativa Azteca te comparte el cierre de mercados.

Cierre de la Bolsa Mexicana de Valores hoy 26 de agosto 2025

En el cierre de la jornada del martes 26 de agosto, el índice S&P/BMV IPC de México experimentó un descenso del 0,62%, finalizando en 58.132,40 puntos. Durante el día, el índice se movió en un rango de 0,96%, marcando un máximo de 58.623,46 puntos y un mínimo de 58.058,01 puntos.

A pesar de esta caída diaria, su rendimiento a largo plazo sigue siendo positivo, con un aumento del 11,99% en el último año, a diferencia de la leve baja del 0,15% en los últimos siete días.

El índice se mantiene 1,85% por debajo de su máximo anual de 59.225,48 puntos y 18,74% por encima de su mínimo anual de 48.957,24 puntos.

¿Cómo cierra Wall Street este 26 de agosto 2025?

Los principales índices de Wall Street cerraron la jornada de este 26 de agosto de 2025 con una serie de ganancias mientras los operadores están atentos a la Fed por los repuntes de la semana pasada.



S&P 500 suma 0.41%, para cerrar en 6,465.94 puntos.

Nasdaq Composite aumenta 0.44%, hasta las 21,544.27 unidades.

Promedio Industrial Dow Jones sube 0.30%, hasta los 45,418.07 puntos.

Precio del dólar en México hoy 26 de agosto 2025

El precio del dólar en México en Banco Azteca cerró la jornada de hoy 26 de agosto de 2025 en $17.80 pesos la compra y en $19.09 pesos mexicanos la venta en ventanilla bancaria.

Por su parte, el dólar en Tijuana cerró la jornada en $18.30 pesos la venta; recuerda que todos los días los precios cierran de forma distinta, por esto recomendamos estar pendientes de los cambios.

Valor del Bitcoin hoy martes 26 de agosto de 2025

El precio del Bitcoin al término de la jornada de 26 de agosto de 2025, se ubica en 111 mil 138 dólares por unidad, registrando un aumento del 0.86% en comparación con su último cierre.

Al tipo de cambio, la criptomoneda cerró el día ubicándose en 2 millones 75 mil 667 pesos por unidad; es importante monitorear constantemente los movimientos de bolsa.