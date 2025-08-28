¿Cómo cierra la BMV y Wall Street hoy 28 de agosto 2025?

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y Wall Street registraron cambios importantes al final de la jornada de este jueves 28 de agosto 2025. Fuerza Informativa Azteca te comparte el cierre de mercados.

Cierre de la Bolsa Mexicana de Valores hoy 28 de agosto 2025

El índice mexicano S&P/BMV IPC experimentó una jornada positiva el jueves 28 de agosto, cerrando con un ascenso del 0,86%, alcanzando los 59.151,68 puntos. Durante el día, su cotización se movió en un rango del 1,5%, marcando un máximo de 59.421,61 puntos y un mínimo de 58.531,28 puntos.

A pesar de una ligera caída del 0,12% en los últimos siete días, el índice bursátil mantiene una robusta ganancia interanual del 15,76%. Actualmente, el S&P/BMV IPC se encuentra a tan solo un 0,12% de su máximo anual, consolidándose 20,82% por encima de su mínimo del año.

¿Cómo cierra Wall Street este 28 de agosto 2025?

Los principales índices de Wall Street cerraron la jornada de este 28 de agosto de 2025 con alzas, mientras que el S&P 500 y el Dow Jones, alcanzaron máximos históricos.



S&P 500 suma 0.32%, para cerrar en 6,501.86 puntos.

Nasdaq Composite aumenta 0.53%, hasta las 21,705.16 unidades.

Promedio Industrial Dow Jones sube 0.16%, hasta los 45,636.90 unidades

Precio del dólar en México hoy 28 de agosto 2025

El precio del dólar en México en Banco Azteca cerró la jornada de hoy 27 de agosto de 2025 en $17.75 pesos la compra y en $19.04 pesos mexicanos la venta en ventanilla bancaria.

Por su parte, el dólar en Tijuana cerró la jornada en $18.30 pesos la venta; recuerda que todos los días los precios cierran de forma distinta, por esto recomendamos estar pendientes de los cambios.

Valor del Bitcoin hoy jueves 28 de agosto de 2025

El precio del Bitcoin al término de la jornada de 28 de agosto de 2025, se ubica en 111 mil 952 dólares por unidad, registrando un aumento del 0.66% en comparación con su último cierre.

Al tipo de cambio, la criptomoneda cerró el día ubicándose en 2 millones 88 mil 126 pesos por unidad; es importante monitorear constantemente los movimientos de bolsa.