¡Sal con tiempo! Anuncian reducción de carriles en Terminal 1 del AICM; esta es la razón

¡Atención, viajeros! El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) anunció la reducción de carriles en la Terminal 1 se recomiendan anticipar la llegada a las instalaciones aeroportuarias, pero ¿cuál es la razón?

¿Por qué hay reducción de carriles en la Terminal 1 del AICMX?

La reducción de carriles en el AICM se debe a los trabajos de remodelación que se están realizando en la Terminal 1; se desconoce la fecha en la que se reabrirán la vialidad.

Al parecer, el cierre de carriles se realizará a lo largo de todo el día, por lo que no existe un horario específico de apertura o suspensión; se recomienda a los viajeros a estar atentos a los anuncios del aeropuerto capitalino.

AVISO A NUESTROS USUARIOS

Por los trabajos de remodelación en la fachada de la Terminal 1, para tu seguridad redujimos los carriles vehiculares, por ello te recomendamos anticipar tu llegada a la terminal aérea, para que no tengas contratiempos en tu vuelo. — Aeropuerto Internacional Benito Juárez CDMX (@AICM_mx) November 6, 2025

Alternativas viales por el cierre de carriles en el AICM

¡Toma precauciones! Te compartimos las alternativas viales ante el cierre de carriles en la Terminal 1 del Aeropuerto de la Ciudad de México:



Av. Oceanía , vía Metro Deportivo Oceanía : Toma la Av. Oceanía en dirección a Av. Tahel, continúa por Av. Texcoco, sigue por la calle Sonora hasta salir por la Av. Capitán Carlos León.

, vía : Toma la Av. Oceanía en dirección a Av. Tahel, continúa por Av. Texcoco, sigue por la calle Sonora hasta salir por la Av. Capitán Carlos León. A. Oceanía , vía Metro Romero Rubio : Desde la estación del Metro CDMX , dirígete a Av. del Peñón, continúa hasta la calle Quetzalcóatl, sigue Quetzalcóatl hasta salir por la Av. Capitán Carlos León.

, vía : Desde la estación del , dirígete a Av. del Peñón, continúa hasta la calle Quetzalcóatl, sigue Quetzalcóatl hasta salir por la Av. Capitán Carlos León. Boulevard Puerto Aéreo, vía lateral: Circula por la lateral de Circuito Interior, da vuelta en calles internas como Irapuato, Hidalgo o Quetzalcóatl para reincorporarte al acceso del aeropuerto.

Ahora, si quieres llegar al AICM en transporte público, puedes utilizar la Línea 5 del Metro CDMX y bajarte en la Terminal Aérea.

Recomendaciones para viajeros ante la reducción de carriles del AICM

Autoridades aeroportuarias recomendaron a las y los usuarios anticipar su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Recuerda llegar mínimo 3 horas a tes para vuelos nacionales y 4 horas antes para vuelos internacionales.

Se recomienda revisar las alternativas viales antes de salir de casa, ya sea que viajes en carro o en transporte público. Mantente informado del tiempo real del tráfico en la Ciudad de México.

Al llegar a las instalaciones del AICM trata de bajarte rápido de tu vehículo, esto para evitar que se haga doble fila.