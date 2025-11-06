¡Sal con tiempo! Anuncian reducción de carriles en Terminal 1 del AICM; esta es la razón
Autoridades aeroportuarias recomiendan a los viajeros tomar precauciones ante el cierre de carriles en la Terminal 1 del AICM, ¿hay alternativas viales?
¡Atención, viajeros! El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) anunció la reducción de carriles en la Terminal 1 se recomiendan anticipar la llegada a las instalaciones aeroportuarias, pero ¿cuál es la razón?
¿Por qué hay reducción de carriles en la Terminal 1 del AICMX?
La reducción de carriles en el AICM se debe a los trabajos de remodelación que se están realizando en la Terminal 1; se desconoce la fecha en la que se reabrirán la vialidad.
Al parecer, el cierre de carriles se realizará a lo largo de todo el día, por lo que no existe un horario específico de apertura o suspensión; se recomienda a los viajeros a estar atentos a los anuncios del aeropuerto capitalino.
AVISO A NUESTROS USUARIOS— Aeropuerto Internacional Benito Juárez CDMX (@AICM_mx) November 6, 2025
Por los trabajos de remodelación en la fachada de la Terminal 1, para tu seguridad redujimos los carriles vehiculares, por ello te recomendamos anticipar tu llegada a la terminal aérea, para que no tengas contratiempos en tu vuelo.
Alternativas viales por el cierre de carriles en el AICM
¡Toma precauciones! Te compartimos las alternativas viales ante el cierre de carriles en la Terminal 1 del Aeropuerto de la Ciudad de México:
- Av. Oceanía, vía Metro Deportivo Oceanía: Toma la Av. Oceanía en dirección a Av. Tahel, continúa por Av. Texcoco, sigue por la calle Sonora hasta salir por la Av. Capitán Carlos León.
- A. Oceanía, vía Metro Romero Rubio: Desde la estación del Metro CDMX, dirígete a Av. del Peñón, continúa hasta la calle Quetzalcóatl, sigue Quetzalcóatl hasta salir por la Av. Capitán Carlos León.
- Boulevard Puerto Aéreo, vía lateral: Circula por la lateral de Circuito Interior, da vuelta en calles internas como Irapuato, Hidalgo o Quetzalcóatl para reincorporarte al acceso del aeropuerto.
Ahora, si quieres llegar al AICM en transporte público, puedes utilizar la Línea 5 del Metro CDMX y bajarte en la Terminal Aérea.
Recomendaciones para viajeros ante la reducción de carriles del AICM
Autoridades aeroportuarias recomendaron a las y los usuarios anticipar su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Recuerda llegar mínimo 3 horas a tes para vuelos nacionales y 4 horas antes para vuelos internacionales.
Se recomienda revisar las alternativas viales antes de salir de casa, ya sea que viajes en carro o en transporte público. Mantente informado del tiempo real del tráfico en la Ciudad de México.
Al llegar a las instalaciones del AICM trata de bajarte rápido de tu vehículo, esto para evitar que se haga doble fila.