¿Hay restricciones por Día de Muertos? Así opera el Hoy No Circula sabatino en CDMX y Edomex

Este sábado 1 de noviembre, mientras miles de familias se preparan para celebrar el Día de Muertos en calles y panteones, el programa Hoy No Circula sabatino estará vigente en toda la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).

Las autoridades recordaron que los conductores deben revisar si su vehículo tiene restricción de circulación según el color del engomado, el número de placa y el tipo de holograma, ya que incluso en días festivos se aplican las medidas, con posibles ajustes por contingencia ambiental.

¿Qué autos descansa hoy 1 de noviembre?

Ojo, automovilistas: este sábado 1 de noviembre, primer fin de semana del mes, el Hoy No Circula sabatino pondrá a “descansar” a varios vehículos en la CDMX y el Edomex.

Deberán suspender su circulación de 5:00 a 22:00 horas los autos con holograma 1 y placas terminadas en número impar (1, 3, 5, 7 y 9), así como todos los vehículos con holograma 2.

🚦 Evita multas y contribuye a un #Edoméx más limpio.

Placas 1 o 2 (engomado verde) 🟩 → verifica en octubre y noviembre.

🗓️ Fecha límite: 30/nov/2025

📲 Agenda tu cita en: https://t.co/C0xN4Whthx pic.twitter.com/G6gk3SOMhH — Control de la Contaminación Atmosférica (@DGPCCA_Edomex) October 20, 2025

En cambio, los que portan holograma 0, 00, o funcionan con energía eléctrica, híbrida o gas natural, podrán circular sin problema. Además de motocicletas, vehículos de uso público, de emergencia o funerarios y automóviles con permiso especial, autos clásicos o históricos, y vehículos de personas con discapacidad (con autorización vigente).

¿Cómo funciona el Hoy No Circula sabatino?

El programa Hoy No Circula Sabatino establece restricciones de circulación para vehículos particulares en la Ciudad de México y el Estado de México, buscando reducir la emisión de contaminantes.

La limitación para los autos con holograma 1 se alterna: los que tienen placa impar descansan el primer y tercer sábado del mes, mientras que aquellos con placa par no circulan el segundo y cuarto sábado.

Por otro lado, los vehículos con holograma 2 y los foráneos tienen la restricción de no circular todos los sábados del mes.

¡Buen día!

Consulta el #HoyNoCircula vigente para la #ZMVM.

🚗Hologramas 00 y 0 quedan EXENTOS.

🚘hologramas 1 y 2 deben respetar las restricciones de circulación. pic.twitter.com/yk9dquEFVk — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) October 19, 2025

Cuando un mes cuenta con un quinto sábado, la restricción de circulación se aplica únicamente a los autos con holograma 2, foráneos y permisos especiales, quedando exentos de la restricción los autos con holograma 1.

Este calendario del Hoy No Circula busca distribuir de forma equitativa las limitaciones entre las distintas placas con holograma 1.