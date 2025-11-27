¿Y ya sin hambre cuánto? Extranjeros deberán pagar más por visitar parques nacionales en EU desde 2026

El Departamento del Interior de Estados Unidos anunció cambios drásticos en las tarifas de acceso para visitantes extranjeros a los 11 parques nacionales más concurridos, tales como el Gran Cañón, Yellowstone, Yosemite y las Montañas Rocosas.

¿Cuánto costará el pase anual a los parques nacionales para turistas extranjeros?

A partir del 1 de enero de 2026, los turistas internacionales deberán pagar 100 dólares adicionales por persona, además de la entrada regular. Esta medida busca modernizar el acceso y priorizar a los residentes estadounidenses.

Los visitantes extranjeros también podrán tener acceso a un pase anual por 250 dólares, más del triple de los 80 dólares que cuesta a los residentes estadounidenses.

"Familias estadounidenses primero": la justificación política del aumento de tarifas

El secretario del Interior, Doug Burgum, aseguró que la medida está acorde con la decisión de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, de “siempre poner a las familias estadounidenses primero”.

Estas políticas aseguran que los contribuyentes estadounidenses gocen de precios accesibles, mientras los visitantes extranjeros aportan su contribución correspondiente para el mantenimiento de los parques, mencionó el funcionario en un comunicado. Los ingresos extras financian mejoras en instalaciones, mantenimiento esencial y servicios para todos.

La medida responde a una caída en el turismo internacional. Ya que en 2018 había un 30% de visitantes extranjeros frente a un 14.8% en 2024 en el parque Nacional de Yellowstone. Cabe recordar que residentes de Estados Unidos mantienen tarifas bajas y disfrutan de días de entrada gratuita en fechas patrióticas en 2026.

Otros países, como Camboya, Egipto e incluso México, ya aplican tarifas adicionales a extranjeros que visitan parques nacionales o zonas arqueológicas.

Calendario 2026: los días de entrada gratuita a parques solo para residentes de EU

Estados Unidos ofrece días de entrada libre solo para residentes en fechas clave: