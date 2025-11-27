¿Afectará a México? EU revisará las Green Card de estos países tras tiroteo

El gobierno de Donald Trump anunció una medida excepcional: la revisión completa de todas las residencias permanentes —las conocidas Green Cards— otorgadas a ciudadanos de más de una docena de países catalogados como “preocupantes”.

La decisión se dio a conocer un día después del ataque a tiros contra dos miembros de la Guardia Nacional en Washington, ocurrido el miércoles 26 de noviembre.

Lista de país que EU revisará su Green Card

El director de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), Joseph Edlow, confirmó la medida a través de un comunicado publicado en X. Ahí informó que la instrucción provino directamente del presidente Trump, quien ordenó una inspección exhaustiva de los permisos de residencia otorgados a ciudadanos de países señalados previamente por motivos de seguridad nacional.

“Por instrucción del presidente de Estados Unidos, he ordenado una revisión completa y rigurosa de cada ‘green card’ otorgada a todo extranjero procedente de un país considerado preocupante”, escribió Edlow.

At the direction of @POTUS, I have directed a full scale, rigorous reexamination of every Green Card for every alien from every country of concern. — USCIS Director Joseph B. Edlow (@USCISJoe) November 27, 2025

Aunque las autoridades no precisaron de manera oficial el listado actualizado, la revisión abarcaría a los 19 países incluidos en un decreto firmado por Trump en junio.

Ese documento había restringido o prohibido el ingreso de ciudadanos de Afganistán, Birmania, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen. También imponía límites a los originarios de Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela.

Trump reacciona al ataque contra elementos de la Guardia Nacional

Horas después del tiroteo, Trump calificó el hecho como “un acto de odio” en un mensaje dirigido a la nación. Además, prometió endurecer aún más las medidas migratorias, con especial énfasis en los afganos. También lanzó duras palabras contra el presunto responsable, a quien llamó “un animal”.

¿Quiénes son los agentes heridos tras tiroteo en EU?

Este jueves, las autoridades identificaron a los dos miembros de la Guardia Nacional que resultaron lesionados: Sarah Beckstrom, de 20 años, y Andrew Wolfe, de 24. Ambos sobrevivieron al ataque.

Asimismo, se dio a conocer que el presunto atacante vivía con su esposa y sus cinco hijos en el estado de Washington y que viajó en su vehículo hasta la capital estadounidense antes de perpetrar la agresión.

La revisión de las Green Cards podría extenderse por semanas o meses, según estiman especialistas, y anticipa nuevas tensiones en la política migratoria estadounidense bajo la actual administración.