Adolf Hitler gana elecciones por quinta vez en Namibia

El político namibio Adolf Hitler Uunona ganó la reelección para su cargo local, conservando su cargo por quinta vez consecutiva. La victoria se dio en las elecciones celebradas este miércoles en la circunscripción de Ompundja, ubicada en el norte del país africano.

Aunque el recuento oficial de votos aún no ha sido publicado por la Comisión Electoral de Namibia, múltiples reportes indicaron que Uunona ganó por un amplio margen, repitiendo el éxito de 2020, cuando obtuvo alrededor del 85% de los votos.

🇳🇦 Adolf Hitler may win tomorrow's upcoming elections in Namibia



The 59-year-old Namibian politician was first elected in 2020 with a large margin in the Omupanda constituency, receiving 85% of the vote.



Adolf Hitler Uunona represents the South West Africa People's… pic.twitter.com/pu2gogoV30 — Visegrád 24 (@visegrad24) November 24, 2025

Quién es Adolf Hitler Uunona

Adolf Hitler Uunona es un político de 59 años que representa a Ompundja desde 2004. Pertenece a la Organización Popular del África Sudoccidental (SWAPO), el partido gobernante, nacido del movimiento anticolonial de Namibia.

Uunona es elogiado por los locales debido a su larga trayectoria en la lucha contra el apartheid (sistema de segregación y opresión racial) y su trabajo de base en la pequeña circunscripción de menos de 5 mil habitantes. Uunona defiende su nombre polémico insistiendo en que no tiene nada que ver con la ideología nazi.

🇳🇦 | El político namibio Adolf Hitler Uunona triunfa por quinta vez consecutiva en las elecciones locales de Namibia.

A pesar de compartir nombre con el líder nazi, Uunona conservó su escaño en Ompundja (región de Oshana) como miembro del partido SWAPO. pic.twitter.com/JSYmj5RGLE — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) November 27, 2025

Por qué le pusieron el nombre de Adolf Hitler

En una entrevista con un diario alemán en 2020, Uunona explicó que su padre le puso el nombre sin entender el contexto histórico del líder nazi responsable del Holocausto.

Uunona declaró que, de niño, el nombre era visto como "totalmente normal" y no fue sino hasta que creció que se dio cuenta de que "este hombre quería subyugar al mundo entero". Señaló que, en su vida diaria, es conocido simplemente como Adolf Uunona y que no tiene planes de cambiar legalmente su nombre, afirmando que "es demasiado tarde para eso" ya que está en todos sus documentos oficiales.

🇳🇦 | En Namibia, antigua colonia alemana, el político de 59 años Adolf Hitler Uunona ha vuelto a ganar las elecciones regionales en la circunscripción de Omupundja. Ha gobernado el distrito desde 2004.



Uunona ha reconocido que, efectivamente, recibió su nombre en honor al… pic.twitter.com/YcO4f6fVeU — Alerta News 24 (@AlertaNews24) November 27, 2025

Qué cargo ganó Adolf Hitler

Adolf Hitler Uunona conservó su puesto como consejero regional por el distrito de Ompundja.

Namibia fue una antigua colonia alemana antes de pasar a control sudafricano y obtener su independencia en 1990. Debido a este pasado, los nombres germánicos como Adolf aún son comunes en el país, lo que explica la persistencia del nombre a pesar de su connotación histórica.

🇳🇦⚡Namibia's Adolf Hitler excites global media



Born in 1966 in northern Namibia, Adolf Hitler Uunona, who often goes by "Adolf" in daily life, was named by his father, who reportedly didn't grasp the historical connotations of "Adolf Hitler."



In interviews, Uunona has said:… pic.twitter.com/8R1DjF00Hl — African News (@SaharaWire) November 25, 2025

Contexto político en Namibia

Uunona forma parte del partido SWAPO, que fundamenta su campaña en una política anticolonialista y se basa en sus orígenes como movimiento de liberación. Aunque el partido volvió hacia políticas más orientadas al mercado en los últimos años, su legado en la lucha por la independencia sigue siendo un factor clave en las elecciones locales.