Ataque fatal de tiburón en Australia deja una turista muerta y un herido

Un ataque de tiburón en la costa de Crowdy Bay, Australia, dejó como saldo la muerte de una turista y lesiones graves en un hombre, ambos de alrededor de 20 años de edad, reportaron las autoridades locales el jueves 27 de noviembre de 2025.

Turistas suizos víctimas de ataque de tiburón en Crowdy Bay

La policía de Nueva Gales del Sur informó que el incidente ocurrió alrededor de las 6:30 de la mañana (hora local), cuando recibieron el primer llamado de emergencia sobre que dos personas habían sido mordidas por un tiburón.

Cuerpos de rescate acudieron de inmediato al lugar y encontraron que la mujer había muerto antes de la llegada del equipo paramédico. El hombre, también turista, presentó heridas graves y fue trasladado en helicóptero al hospital en estado crítico.

Un vocero policial confirmó que ambos eran turistas provenientes de Suiza y que el tipo de tiburón involucrado en este ataque aún no es identificado.

“Acción rápida”: ¿cómo salvó un torniquete la vida del hombre atacado por un tiburón?

Joshua Smyth, superintendente de ambulancias, destacó la importancia de la ayuda inmediata brindada por un testigo, quien aplicó un torniquete en la pierna del hombre para controlar la hemorragia.

Smyth añadió que esta rápida acción posiblemente evitó una tragedia mayor, lo que dio tiempo para que la ambulancia llegara y brindara atención especializada al lesionado.

Cierran playas y usan drones para localizar al tiburón en Crowdy Bay

La organización local Surf Life Saving NSW comunicó que las playas cercanas permanecerán cerradas al menos 24 horas mientras utilizan drones para localizar al tiburón y asegurar la zona.

Steve Pearce, director general de la institución, expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y pidió a la comunidad respetar las indicaciones de los salvavidas para evitar más incidentes.

Crowdy Bay se encuentra a 350 kilómetros al norte de Sídney, y aunque los ataques de tiburón en esta región no son frecuentes, las autoridades mantienen vigilancia constante para prevenir futuros eventos trágicos.

Archivo internacional de ataques: ¿qué tan probable es morir por un ataque de tiburón?

Morir por el ataque de un tiburón es muy poco probable. Por ejemplo, es más probable morir por un ataque al corazón (1 en 5), por cáncer (1 en 7) por una infección hospitalaria (1 en 38) que por el ataque de un tiburón (1 en 4 millones 332 mil 817), de acuerdo con el Archivo Internacional de Ataques de Tiburón del Museo de Florida.