“Comenzarán muy pronto": Donald Trump planea ataques terrestres contra Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que su administración iniciará operativos terrestres contra las redes de narcotráfico que operan en Venezuela. Desde Florida, el mandatario aseguró que estas acciones serán implementadas "muy pronto" como parte de su plan para reducir el tráfico de drogas hacia suelo estadounidense.

Esta declaración eleva la tensión con el régimen de Nicolás Maduro en Caracas y señala una expansión de las tácticas de Washington para combatir las rutas de la droga en América Latina.

🇺🇸🇻🇪 | Trump sobre Venezuela: “Pronto comenzaremos a detenerlos en tierra”. pic.twitter.com/YkW2w8QZQC — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) November 28, 2025

Éxito deTrump en el mar: 85% del tráfico detenido

Trump destacó el éxito de las operaciones navales ya implementadas para interceptar cargamentos en el Caribe. "Casi hemos detenido el tráfico. Aproximadamente el 85% se detiene por mar," afirmó el presidente.

El mandatario interpretó este alto porcentaje como una señal de que las organizaciones de narcotráfico evitan ahora enviar sus cargamentos por vía marítima, lo que justifica su decisión de centrar los esfuerzos en la ruta terrestre.

President Trump says US land action against alleged drug trafficking networks in Venezuela will start "very soon". https://t.co/NUQEgHcPNQ — CNN Breaking News (@cnnbrk) November 28, 2025

Ataques por tierra de Trump a Venezuela

Ante el cambio de rutas por parte de los narcotraficantes, la administración Trump enfoca su estrategia en el control terrestre. "La gente no quiere enviar cargamentos por mar, así que empezaremos a detenerlos también por tierra," indicó Trump.

El presidente calificó la intercepción terrestre como "más fácil" que la marítima, y recalcó que la implementación de estos operativos forma parte de una estrategia integral para frenar totalmente el flujo de estupefacientes que tienen a Venezuela como punto clave de origen y tránsito.

Trump dice que la acción terrestre de EE.UU. contra redes de narcotráfico en Venezuela comenzará “muy pronto”https://t.co/q9eeKPqCXF — CNN en Español (@CNNEE) November 28, 2025

Trump: "Dejen de enviar veneno"

Donald Trump envió un mensaje directo a las redes criminales, advirtiéndoles sobre las consecuencias de sus acciones. "Les advertimos: dejen de enviar veneno a nuestro país," exigió el presidente.

Esta postura enérgica subraya la gravedad con la que Washington percibe la amenaza del narcotráfico vinculado a Venezuela, a cuyo gobierno han acusado de colaborar o estar involucrado en el negocio de las drogas.

El contexto político-militar entre Estados Unidos y Venezuela

El anuncio de operativos terrestres en Venezuela se produce en un contexto de máxima tensión entre Estados Unidos y el gobierno de Nicolás Maduro, al que Washington no reconoce como legítimo.

Las declaraciones de Trump sugieren una posible incursión o una mayor coordinación militar en la frontera para interceptar los cargamentos, lo que podría escalar aún más el conflicto geopolítico en la región, añadiendo una capa de complejidad militar a la crisis política venezolana.