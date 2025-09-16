Tormentas y riesgo de inundaciones este 16 de septiembre en varias entidades: Conoce el clima hoy

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este martes 16 de septiembre se esperan lluvias fuertes a puntuales intensas en varias regiones del país, acompañadas de descargas eléctricas, viento y variaciones significativas de temperatura. Las condiciones meteorológicas podrían generar complicaciones en la movilidad y afectar zonas urbanas y carreteras.

Lluvias intensas y sus efectos hoy 16 de septiembre

Se prevén lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm) en Veracruz (sur), Oaxaca (este y sur), Tabasco (centro y sur) y Chiapas (norte y este). Mientras tanto, lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) alcanzarán Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Puebla, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

En otras zonas, como Baja California, Sonora, Tamaulipas, San Luis Potosí, Estado de México, Ciudad de México y Morelos, se esperan chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm), y intervalos de chubascos (5 a 25 mm) se registrarán en Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala.

Estas precipitaciones podrían reducir la visibilidad en carreteras, aumentar los niveles de ríos y arroyos, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones. Además, las rachas de viento podrían causar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

Para esta noche se pronostican #Chubascos dispersos en zonas del #EdoMéx, así como #Viento con #Rachas de hasta 40 km/h en el #ValleDeMéxico. Detalles, en el gráfico pic.twitter.com/CPDVXY6gr6 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 16, 2025

Temperaturas máximas y mínimas en México este 16 de septiembre

El pronóstico de temperaturas máximas indica que Baja California (noreste) y Sonora (noroeste) alcanzarán entre 40 y 45 °C. Entre 35 y 40 °C se registrará en Baja California Sur, Sinaloa, Colima, Oaxaca, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, mientras que zonas de Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Chiapas, Tabasco, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Morelos y Guerrero alcanzarán entre 30 y 35 °C.

Por su parte, las temperaturas mínimas de 0 a 5 °C se prevén en zonas serranas de Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala, Hidalgo, Puebla y Veracruz.

La #TormentaTropical #Mario se encuentra esta noche a 545 km al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, #BajaCaliforniaSur. Prevalecerán esta noche las #Lluvias muy fuertes, el #Oleaje elevado y las #Rachas fuertes de #Viento en la entidad pic.twitter.com/vSUXhXpDjx — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 16, 2025

¿Cómo será el clima en la CDMX este 16 de septiembre?

En la Ciudad de México y el Estado de México, durante la mañana se espera cielo medio nublado, con ambiente fresco a templado y bancos de niebla en zonas altas. Por la tarde, el cielo se mantendrá nublado, con lluvias puntuales fuertes acompañadas de descargas eléctricas que podrían provocar encharcamientos, deslaves, inundaciones y visibilidad reducida.

La temperatura mínima en la Ciudad de México oscilará entre 13 y 15 °C, mientras que la máxima alcanzará 22 a 24 °C. En Toluca se prevé mínima de 8 a 10 °C y máxima de 20 a 22 °C. Se espera viento de componente norte de 10 a 20 km/h, con rachas de hasta 40 km/h en zonas de tormenta.