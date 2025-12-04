Frente frío 18 llega con fuerza: así afectará el clima en México este 4 de diciembre

El frente frío número 18 ingresará esta noche y madrugada del jueves por la frontera norte del país, impulsado por el río atmosférico que arrastra grandes cantidades de humedad. Esta combinación generará un escenario de lluvias fuertes, ambiente muy frío y posibles nevadas en distintos puntos del norte de México.

¿En dónde lloverá este 4 de diciembre?

Los efectos comenzarán en Baja California Sur, donde se esperan lluvias fuertes; mientras que en Sinaloa, Chihuahua y Durango podrían presentarse chubascos. También habrá lluvias aisladas en Sonora, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas y Jalisco.

El ambiente frío será dominante en toda la región, con probabilidad de caída de aguanieve o lluvia helada en sierras del sur de Chihuahua, Durango y Sinaloa. Además, se pronostican rachas de viento de 60 a 80 km/h en Sonora, Chihuahua y Durango.

Por otro lado, varios canales de baja presión y el ingreso de humedad del Pacífico, Golfo de México y Caribe generarán lluvias con descargas eléctricas en Estado de México y Chiapas, así como lluvias aisladas en Tamaulipas, Veracruz, Puebla, Guerrero, Oaxaca, Tabasco y Campeche, entre otros estados.

Para este jueves, el frente frío 18 avanzará hacia el norte y noreste del país, interactuando con una vaguada y manteniendo el flujo de humedad del río atmosférico. Esto reforzará las lluvias.

Los estados más afectados serán Baja California Sur, Sinaloa y Durango, donde se esperan lluvias muy fuertes, capaces de generar inundaciones, deslaves y crecida de ríos.

En Sonora, Chihuahua y Coahuila, el pronóstico incluye lluvias fuertes, además de la posibilidad de caída de nieve o aguanieve en zonas serranas.

Chubascos se presentarán en Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Nayarit, Hidalgo, Querétaro, Veracruz, Puebla, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo.

También se esperan lluvias aisladas en CDMX, Morelos, Colima, Guanajuato, Campeche, Yucatán y Tabasco.

🥶 Temperaturas muy bajas previstas para la madrugada del 4 de diciembre



De acuerdo con @conagua_clima, continuará el ambiente gélido en gran parte del país, especialmente en zonas serranas.



❄️ De -10 a -5 °C con heladas

Chihuahua y Durango.



❄️ De -5 a 0 °C con heladas

Baja… pic.twitter.com/tn2jiq9v5a — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) December 4, 2025

Las temperaturas seguirán extremas:

De -10 a -5 °C con heladas en sierras de Chihuahua y Durango.

De -5 a 0 °C en zonas altas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Edomex, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

De 0 a 5 °C en áreas montañosas de Coahuila, Nuevo León, Jalisco, Hidalgo, Michoacán y Querétaro.

Las rachas de viento también serán relevantes: de 40 a 60 km/h en el Golfo de California, Baja California, Sinaloa, Nayarit y Jalisco; mientras que en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas predominará viento del norte con rachas similares.

Clima en la CDMX y Estado de México

En el Valle de México se espera una mañana con cielo parcialmente nublado, ambiente frío y bancos de niebla en zonas altas. Por la tarde, el ambiente será templado a cálido con cielo nublado y probabilidad de chubascos en el Estado de México y lluvias aisladas en la CDMX, acompañadas de descargas eléctricas.

CDMX: mínima de 10 a 12 °C y máxima de 24 a 26 °C.

Edomex: mínima de 4 a 6 °C y máxima de 21 a 23 °C.

El viento soplará del este y noreste con rachas de hasta 35 km/h.