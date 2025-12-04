Murió atropellado Cruzberto, el gatito rescatista de la Cruz Roja: lo despiden con emotivo video

Una historia triste se escribe en la Cruz Roja. El pequeño gatito rescatista llamado Cruzberto, michi que se integró como voluntario, murió luego de ser atropellado por un automovilista.

La lamentable noticias fue confirmada por la Cruz Roja de Toluca, que a través de sus redes sociales despidió con un emotivo video y mensaje al gatito que brindó alegría a la corporación de paramédicos.

"Hoy despedimos para siempre al gran Cruzberto, quien en los últimos meses se integró como un voluntario más de la Cruz Roja Toluca, donde llegó solo, con la misma libertad que hoy nos dijo adiós", se lee en el mensaje.

¿Qué se sabe de la muerte del gatito Cruzberto?

La Cruz Roja informó que Cruzberto perdió la vida luego de ser atropellado tras la "imprudencia de un conductor", sin embargo, se desconoce si el responsable fue detenido.

"Gracias a Cruzberto por el tiempo que conviviste con todos los que formamos parte de la gran familia de Cruz Roja Mexicana, Delegación Toluca, a la cual te uniste por decisión propia.

Se va a extrañar su cálida compañía, cariño y muchos momentos felices que siempre nos brindaste.

"No te diremos adiós, sino hasta luego, algún día nos volveremos a reunir en otro plano, en otra dimensión, en otro tiempo, para seguir demostrando que los seres sintientes son capaces de brindar todo el amor, como el que siempre nos regalaste. Se libre. Vuela alto, sigue compartiendo tu amor al prójimo", expresó la Cruz Roja de Toluca.

"Urgencio”, el gatito rescatado por la Cruz Roja en Ciudad Victoria

Cruzberto no ha sido el único gato que se suma a las filas de la Cruz Roja Mexicana, pues en Ciudad Victoria, Tamaulipas, llegó un nuevo integrante al equipo: Urgencio, un gatito que se robó el corazón de las personas que conforman la unidad.

El michi fue adoptado el pasado 27 de agosto de 2025, pero fue hasta septiembre cuando las fotografías del gatito con el chaleco de la Cruz Roja se hicieron virales.

Urgencio fue rescatado por voluntarios, y la llegada de este michi ha dado alegría a los trabajadores de la Cruz Roja de Ciudad Victoria. Incluso paramédicos han compartido fotos de este felino en sus redes sociales.