Prepárate para el clima en México; lluvias fuertes y vientos peligrosos en varios estados

El clima este martes 26 de agosto en México se presenta con lluvias fuertes y tormentas eléctricas en varios estados debido al monzón mexicano y a las ondas tropicales 25 y 26.

Se esperan precipitaciones fuertes en estados del norte, centro y sur, mientras que la tormenta tropical Juliette genera lluvias y oleaje en Baja California Sur.

Autoridades recomiendan mantenerse informado y tomar precauciones ante posibles descargas eléctricas y caída de granizo.

Lista de estados con altas temperaturas este martes

El calor se mantendrá intenso en diferentes zonas del país, por lo que se recomienda el uso de bloqueador. Este es la lista de los estados con temperaturas altas:



Temperaturas máximas superiores a 45 °C : Baja California (noreste).

: Baja California (noreste). Temperaturas máximas de 40 a 45 °C : Baja California Sur y Sonora.

: Baja California Sur y Sonora. Temperaturas máximas de 35 a 40 °C : Chihuahua, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

: Chihuahua, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Zacatecas (norte y sur), Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste) y Morelos.

Lluvias fuertes este martes 26 de agosto en México

¡Martes con paraguas y botas! Estos son los estados donde lloverá este martes 26 de agosto en México:



Lluvias muy fuertes a puntuales intensas: Sinaloa (centro y sur), Nayarit, Jalisco (oeste), Colima (norte), Puebla (oriente), Veracruz (centro y sur), Oaxaca (norte), Tabasco (oeste) y Chiapas (oeste).

Sinaloa (centro y sur), Nayarit, Jalisco (oeste), Colima (norte), Puebla (oriente), Veracruz (centro y sur), Oaxaca (norte), Tabasco (oeste) y Chiapas (oeste). Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes: Chihuahua, Durango, Michoacán, Estado de México, Guerrero, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Chihuahua, Durango, Michoacán, Estado de México, Guerrero, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Chubascos con lluvias puntuales fuertes: Baja California Sur, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, Aguascalientes, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Tlaxcala y Morelos.

Baja California Sur, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, Aguascalientes, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Tlaxcala y Morelos. Intervalos de chubascos: Baja California, San Luis Potosí y Guanajuato.

¿Lloverá en la CDMX? Este es el clima en el Valle de México

En la Ciudad de México (CDMX) y en el Estado de México (Edomex) se espera un cielo parcialmente nublado por la mañana, con ambiente fresco y frío en zonas altas. La temperatura en la Ciudad de México será de 14 a 27 °C y en Toluca de 10 a 22 °C.

Por la tarde, el cielo permanecerá nublado con chubascos y lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México, así como muy fuertes en el Estado de México, acompañadas de descargas eléctricas y posible granizo.

