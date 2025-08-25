Tormenta Juliette podría formarse en el Pacífico; lluvias y tormenta eléctrica marcan el clima en México

El clima hoy 25 de agosto en México estará marcado por condiciones extremas: lluvias puntuales intensas en más de 20 estados, provocadas por canales de baja presión, la onda tropical número 25 y el monzón mexicano, dejando una posible formación de la tormenta Juliette.

Además, la depresión tropical Diez-E refuerza la inestabilidad y podría convertirse en la tormenta tropical Juliette, lo que incrementa el riesgo de tormentas eléctricas, vientos fuertes y deslaves en diversas regiones del país.

Lluvias intensas formadas por monzón mexicano azotarán este lunes 24 de agosto 2025

El paso de la onda tropical núm. 25 sobre el sur del territorio nacional, generarán lluvias fuertes a muy fuertes en varias regiones, no salgas sin tu paraguas y botas.



Habrá lluvias muy fuertes a puntuales intensas, en Durango (oeste), Sinaloa (centro y sur), Nayarit (norte y centro), Jalisco, Veracruz (sur), Oaxaca (norte y este), Chiapas (occidente y sur) y Tabasco (occidente).

en Durango (oeste), Sinaloa (centro y sur), Nayarit (norte y centro), Jalisco, Veracruz (sur), Oaxaca (norte y este), Chiapas (occidente y sur) y Tabasco (occidente). Mientras que las lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en Sonora, Chihuahua, Zacatecas, Aguascalientes, Colima, Michoacán, Guerrero, Guanajuato, Estado de México, Puebla y Campeche.

en Sonora, Chihuahua, Zacatecas, Aguascalientes, Colima, Michoacán, Guerrero, Guanajuato, Estado de México, Puebla y Campeche. Y finalmente en 13 estados habrá chubascos con lluvias puntuales fuertes en Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Tlaxcala, Morelos, Yucatán y Quintana Roo.

El calor no perdona; temperaturas máximas en México

A pesar de las lluvias, el calor no perdona porque las temperaturas no bajan de los 30 grados en varios estados; prepara el bloqueador.



Temperaturas máximas superiores a 45 °C : Baja California (noreste).

: Baja California (noreste). Temperaturas máximas de 40 a 45 °C : Baja California Sur y Sonora.

: Baja California Sur y Sonora. Temperaturas máximas de 35 a 40 °C : Chihuahua, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

: Chihuahua, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Zacatecas (norte y sur), Guanajuato (noreste y centro), Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste) y Morelos.

¿Cómo será el clima en la CDMX y en el Edomex?

Para el inicio de semana, se espera un cielo nublado en la Ciudad de México y el Estado de México. Durante la mañana prevalecerá un ambiente fresco y frío.

Se esperan lluvias fuertes en toda la capital y en el Estado de México, acompañadas de descargas eléctricas, caída de granizo.

En la Ciudad de México, la temperatura mínima será de 13 a 15 °C y la máxima de 22 a 24 °C, mientras que en Toluca se prevé mínima de 10 a 12 °C y máxima de 19 a 21 °C.