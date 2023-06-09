Rumbo a las elecciones 2024: Así entró Marcelo Ebrard a la política

Rumbo a las elecciones 2024, una de las corcholatas más reconocidas de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) es el canciller mexicano, Marcelo Ebrard Casaubón; por lo que es importante conocer cómo comenzó su carrera política, además de señalar que esta no es la primera vez que se interesa por la silla presidencial.

¿Cómo comenzó la carrera política de Marcelo Ebrard?

Marcelo Ebrard comenzó su carrera política junto al Partido Revolucionario Institucional (PRI), de 1978 a 1995, su mentor político fue Manuel Camacho Solís, posteriormente lo dejó para incorporarse al Partido de Centro Democrático (PCD), partido que fundó junto a Camacho Solís.

Con el UDC, se lanzó para la elección de la jefatura de Gobierno del entonces Distrito Federal en el 2000; sin embargo, declinó ante el ahora presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), por lo que se diría que ambos compitieron por el mismo puesto.

Marcelo Ebrard compitió contra AMLO por el mismo cargo

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¿Qué cargos ha ocupado Ebrard?

De acuerdo con el Gobierno de México, Marcelo Ebrard, ha tenido una larga carrera política, estos son los puestos que ha ocupado:



De 1989 a 1990 fue secretario General del PRI en la capital.

Se desempeñó como jefe de Gobierno de 2006 a 2012, en el entonces Distrito Federal

De 1992 a 1993 fue secretario General de Gobierno de la capital.

De 1993 a 1994 fue subsecretario de Relaciones Exteriores cuando Manuel Camacho Solís era secretario.

El 13 de octubre de 1995, renunció al PRI y se convirtió en asesor del Consejo nacional de Ahorradores.

Durante la gestión como jefe de Gobierno AMLO, fungió como secretario de Seguridad Pública.

fungió como secretario de Seguridad Pública. De 2006 a 2012 fue jefe de Gobierno de la capital.

En 2005 fue nombrado secretario de Desarrollo Social en la capital, puesto que mantuvo hasta el 2006.

Desde el 1 de diciembre de 2018 asumió el cargo de secretario de Relaciones Exteriores.

Los intentos de Marcelo Ebrard por llegar a la Presidencia

Marcelo Ebrard no solo compitió contra AMLO para la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México; sino que incluso tuvo que volver a ceder ante el tabasqueño por la silla presidencial en 2012, pues ambos eran parte del sol azteca. Desde un año antes, se dio a conocer que sería por medio de una encuesta para elegir al abanderado, quedando electo López Obrador. Cabe destacar que en estas elecciones, quedó electo como presidente el panista Felipe Calderón Hinojosa.