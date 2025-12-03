¿Qué significa “Guadalupe”? El misterio entre el árabe, el náhuatl y los otros nombres de ‘La Morenita’

Cada 12 de diciembre, millones de peregrinos celebran a la Virgen de Guadalupe. Sin embargo, pocos conocen el profundo debate histórico y lingüístico que esconde esta palabra. ¿Viene de España o tiene raíces indígenas?

La identidad de la Virgen de Guadalupe no solo une dos continentes por la fe, sino también por su etimología. Aquí te explicamos el verdadero significado de su nombre y los títulos con los que ha sido coronada a lo largo de la historia.

Foto terapia al corazón: comienzan a llegar de todo México las peregrinaciones a la Basílica de la Virgen de Guadalupe pic.twitter.com/E48KUWLnFz — Pablo Esparza (@PabloEsparzaa) December 3, 2025

¿Cómo se llama la Virgen de Guadalupe en España?

La versión más aceptada académicamente rastrea el nombre hasta España, específicamente a la provincia de Extremadura, donde ya se veneraba a una Virgen de Guadalupe antes de la conquista.



Origen: Proviene del árabe "Wadi-al-luben" .

Proviene del árabe . Significado: Se traduce como "Río de grava negra" o "Río oculto".

-Wadi = Río.

-Luben = Grava o piedras negras (aunque algunos sugieren una mezcla con el latín lupus para "Río de lobos").

¿Cuál es el nombre original de la Virgen de Guadalupe en náhuatl?

Esta es la versión que conecta directamente con la aparición a Juan Diego. Muchos historiadores sugieren que la Virgen no se llamó a sí misma "Guadalupe" (ya que la letra "G" y "D" no existen en náhuatl), sino que usó un término indígena que sonaba muy similar a los oídos de los españoles.



Origen: Se cree que la palabra real fue "Coatlaxopeuh" (pronunciado quatlasupe ).

Se cree que la palabra real fue (pronunciado ). Significado:

Coatl = Serpiente. Xopeuh = Aplastar o pisar.

Interpretación: "Aquella que aplasta la serpiente".

Esto tiene un simbolismo poderoso: representaba el triunfo de la fe sobre Quetzalcóatl (la serpiente emplumada) o la iconografía bíblica de María pisando a la serpiente del mal.

Los otros nombres de la Virgen de Guadalupe

Más allá de su nombre oficial, la fe del pueblo y los nombramientos papales le han otorgado diversos títulos que reflejan su jerarquía espiritual y el cariño de sus fieles:

