¿Qué significa “Guadalupe”? El misterio entre el árabe, el náhuatl y los otros nombres de ‘La Morenita’
Conoce el debate detrás del nombre más sagrado de México y los 5 títulos oficiales con los que el mundo conoce a “La Morenita”.
Cada 12 de diciembre, millones de peregrinos celebran a la Virgen de Guadalupe. Sin embargo, pocos conocen el profundo debate histórico y lingüístico que esconde esta palabra. ¿Viene de España o tiene raíces indígenas?
La identidad de la Virgen de Guadalupe no solo une dos continentes por la fe, sino también por su etimología. Aquí te explicamos el verdadero significado de su nombre y los títulos con los que ha sido coronada a lo largo de la historia.
Foto terapia al corazón: comienzan a llegar de todo México las peregrinaciones a la Basílica de la Virgen de Guadalupe pic.twitter.com/E48KUWLnFz— Pablo Esparza (@PabloEsparzaa) December 3, 2025
¿Cómo se llama la Virgen de Guadalupe en España?
La versión más aceptada académicamente rastrea el nombre hasta España, específicamente a la provincia de Extremadura, donde ya se veneraba a una Virgen de Guadalupe antes de la conquista.
- Origen: Proviene del árabe "Wadi-al-luben".
- Significado: Se traduce como "Río de grava negra" o "Río oculto".
-Wadi = Río.
-Luben = Grava o piedras negras (aunque algunos sugieren una mezcla con el latín lupus para "Río de lobos").
¿Cuál es el nombre original de la Virgen de Guadalupe en náhuatl?
Esta es la versión que conecta directamente con la aparición a Juan Diego. Muchos historiadores sugieren que la Virgen no se llamó a sí misma "Guadalupe" (ya que la letra "G" y "D" no existen en náhuatl), sino que usó un término indígena que sonaba muy similar a los oídos de los españoles.
- Origen: Se cree que la palabra real fue "Coatlaxopeuh" (pronunciado quatlasupe).
- Significado:
- Coatl = Serpiente.
- Xopeuh = Aplastar o pisar.
- Interpretación: "Aquella que aplasta la serpiente".
Esto tiene un simbolismo poderoso: representaba el triunfo de la fe sobre Quetzalcóatl (la serpiente emplumada) o la iconografía bíblica de María pisando a la serpiente del mal.
Los otros nombres de la Virgen de Guadalupe
Más allá de su nombre oficial, la fe del pueblo y los nombramientos papales le han otorgado diversos títulos que reflejan su jerarquía espiritual y el cariño de sus fieles:
- La Morenita del Tepeyac: El apodo más cariñoso y popular, referente al tono de piel mestizo de la imagen y al cerro donde se apareció.
- Patrona de México: Nombrada oficialmente en 1737, título que consolidó la identidad nacional incluso antes de la Independencia.
- Emperatriz de las Américas: Título otorgado por el Papa Pío XII en 1945, reconociendo su reinado espiritual sobre todo el continente, desde Canadá hasta Argentina.
- Misionera Celeste del Nuevo Mundo: Un título que resalta su papel en la evangelización pacífica de los pueblos indígenas.
- Reina de México: Coronado así su papel soberano sobre la fe del país.