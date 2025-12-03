Sin respuestas, sin papeles: Estados Unidos suspende trámites migratorios a 19 países

La administración del presidente Donald Trump anunció una suspensión inmediata de todas las solicitudes migratorias, naturalizaciones y trámites de visas provenientes de 19 países, incluyendo naciones que ya estaban bajo veto o restricción desde junio pasado. La nueva medida de trámites migratorios, justificada por supuestos riesgos a la seguridad nacional en Estados Unidos, afecta a ciudadanos de países como Cuba, Venezuela, Haití, además de naciones en Medio Oriente y África.

La orden, emitida por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), agencia del Departamento de Seguridad Nacional, incluye no solo la pausa en la recepción de solicitudes nuevas, sino también la suspensión de procesos ya en curso, tales como peticiones de residencia, ciudadanía y asilo, además de la cancelación de algunas ceremonias de naturalización.

USCIS is committed to safeguarding the American people from public safety and national security threats the Biden administration rubberstamped into the country.



Nothing is off the table until every alien is vetted and screened to the maximum degree possible. pic.twitter.com/5XLF64HPDI — USCIS (@USCIS) December 2, 2025

Lista de países afectados por la suspensión de trámites migratorios en Estados Unidos

¿Qué países están incluidos y qué implican las restricciones? Los países que enfrentan una prohibición total de ingreso son: Afganistán, Irán, Libia, Somalia, Yemen, Sudán, Eritrea, entre otros. Mientras que las naciones con restricción parcial (visas, inmigración y asilo), son Cuba, Venezuela, Haití y algunos más.

Cabe decir que esta nueva restricción también implica la revisión de beneficios migratorios previamente otorgados, además de que podría extenderse a nuevas naciones consideradas de “alto riesgo”.

La medida llega en medio de un creciente discurso de seguridad nacional por parte del gobierno estadounidense. Según un memorándum interno de USCIS, la pausa responde a recientes incidentes, incluido un tiroteo fatal en Washington D.C., que habrían involucrado a un inmigrante de uno de los países anteriormente vetados.

Este cambio no solamente refuerza la actual restricción migratoria iniciada en junio de 2025, sino que amplía su alcance a trámites ya abiertos, afectando a miles de personas en espera de visas, refugio, residencia e incluso la ciudadanía.

¿Qué consecuencias tiene para migrantes y solicitantes?

Demoras indefinidas o cancelaciones de trámites migratorios como visas y naturalizaciones.

Incertidumbre para solicitantes de asilo y refugiados, sus procesos quedan en pausa sin fecha clara de reanudación.

Impacto en comunidades migrantes de Cuba, Venezuela, Haití y otros países afectados por el veto, muchos con familiares o planes migratorios pendientes.

Defensores de derechos humanos y organizaciones pro-migrantes advierten que esta política podría abrir la puerta a detenciones arbitrarias, además de penalizar a personas que ya habían iniciado trámites legales.

La autoridad migratoria de Estados Unidos planea realizar una “revisión exhaustiva” de todas las solicitudes pendientes. Mientras tanto, recomienda a quienes tengan trámites en trámite mantenerse atentos a las notificaciones oficiales y evitar planear viajes, ya que no hay certeza de cuándo se reactivarán dichos trámites.