¿Para qué sirve la constancia de no derechohabientes en el IMSS y cómo descargarla actualizada?

¿Buscas demostrar que no eres derechohabiente del Instituto Mexicano de Seguro Social? Puedes hacerlo mediante una Constancia de no derechohabientes en el IMSS.

En Fuerza Informativa Azteca te decimos para qué sirve esta constancia, además te detallamos el paso a paso de cómo es que puedes descargarla actualizada.

¿Qué es y para qué sirve la constancia de no derechohabientes en el IMSS?

Lo primero que debes de saber es que la Constancia de No Derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social es el documento con el que vas a poder comprobar que no cuentas con servicio médico del IMSS .

Este documento te hará constar acerca de que no cuentas con derecho al servicio médico en el IMSS; debes sabes que la Constancia de No Derechohabientes no se emitirá mientras estés vigente con este derecho.

¿Cómo actualizar la constancia de no derechohabientes en el IMSS?

¡Trámites del IMSS! Para que puedas tramitar y actualizar la constancia de no derechohabientes en el IMSS, solamente necesitas tu Clave Única de Registro de Población (CURP), además de un correo electrónico. Puede tramitarle en cualquier momento, siempre y cuando cuentes con los datos necesarios. Es importante señalar que constancia de no derechohabientes en el IMSS solamente tiene vigencia por el día en que se emitió.

“Pexels/IMSS”

Pasos para descargar la constancia de no derechohabientes en el IMSS

Para obtener tu constancia de no derechohabientes en el IMSS debes seguir estos pasos para poder realizar el trámite; recuerda que debes hacerlo justo en el mismo día que la necesitas.

Ingresa en esta página oficial del IMSS

Da clic en: “Tramitar Constancia”

Ingresa tu CURP

Ingresa un correo electrónico (válido)

Da clic en “Continuar”

Recibirás tu documento.

Cabe decir que en tu constancia de no derechohabientes en el IMSS te puede arrojar dos resultados: vigente y sin derecho a servicio médico.