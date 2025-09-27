Michoacán llora a Silverio Villegas, muerto tras disparo del ICE en EU

Los restos mortales del ciudadano michoacano Silverio Villegas González, de 38 años, arribaron el pasado jueves a su comunidad de origen, Loma de Chupio, en el municipio de Irimbo. El hombre, cuya vida fue truncada a raíz de un disparo efectuado por un oficial del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante una incursión en Chicago, Estados Unidos, el 12 de septiembre, fue despedido por sus seres queridos. Tras ser velado por familiares y amistades, su sepelio está programado para este viernes cerca del mediodía.

Silverio Villegas González fue fatalmente herido por un oficial de ICE en Chicago durante un operativo

El fallecimiento del cocinero de profesión se produjo en el marco de un operativo de detención. Según los reportes difundidos por varios medios de prensa, la secuencia de hechos se inició después de que Villegas González dejara a uno de sus hijos en una escuela infantil.

Mientras circulaba por la Avenida Franklin Park, se encontró con agentes de ICE que ejecutaban una acción de control. Los oficiales le ordenaron detener la marcha de su vehículo; sin embargo, al desobedecer las indicaciones verbales, un uniformado abrió fuego contra él. La herida fue mortal, y el migrante perdió el control de su automóvil, colisionando finalmente contra el costado izquierdo de un camión de grandes dimensiones.

Versiones sobre el incidente difieren entre ICE y testigos, desatando controversia y dudas sobre la verdad

La agencia migratoria, por su parte, emitió un comunicado oficial que ofreció una versión distinta de los sucesos.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas argumentó que el ciudadano había intentado arremeter con su vehículo contra el equipo de arresto. En el proceso, la unidad impactó y arrastró a uno de los oficiales.

Bajo la justificación de temer por su seguridad personal, el agente implicado disparó su arma, hiriendo al migrante. La comunicación de ICE aseguró que, inmediatamente después, tanto el oficial como el individuo agredido recibieron atención médica y fueron trasladados a un hospital.

El comunicado de la agencia destacaba que el oficial presuntamente impactado por el vehículo había sufrido “heridas graves”. No obstante, esta aseveración ha generado fuertes controversias.

En diversas plataformas digitales circuló un video capturado por la cámara corporal de uno de los agentes, el cual reveló que el uniformado en realidad solo padeció lesiones muy superficiales. Las heridas se limitaron a raspones en una rodilla y algunas abrasiones leves en las manos, contradiciendo la descripción oficial de la gravedad del incidente.

Funcionarios de Michoacán cuestionan la rapidez de la repatriación del cuerpo

El proceso de traslado de los restos de Villegas González a México también motivó la reacción de funcionarios del gobierno de Michoacán. Antonio Soto Sánchez, quien encabeza la Secretaría del Migrante (Semigrante), expresó su inquietud ante la rapidez con la que se gestionó la repatriación.

En una declaración, el titular de Semigrante comentó: “No quiero especular negativamente, pero me parece que forma parte de una táctica del gobierno de Estados Unidos para evitar que la investigación se profundice con las evidencias forenses del cuerpo. Es una estrategia para blindar a sus elementos federales de posibles acusaciones de homicidio de un indocumentado”.