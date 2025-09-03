(VIDEO) “Es mi granito de arena”: Taxista conmueve al regalarle el viaje a un niño con cáncer

En un mundo a menudo dominado por la prisa y las malas noticias, un simple viaje en la CDMX se ha convertido en un faro de esperanza y solidaridad. La historia de Alejandro Martínez, un conductor de aplicación, una madre y su pequeño hijo de 9 años que lucha valientemente contra la leucemia, ha trascendido la pantalla de un celular para tocar el corazón de miles de personas, demostrando que los actos de bondad genuina aún existen y tienen un poder transformador.

“Es mi granito de arena”: Las palabras del conductor que conmovieron a México

Todo comenzó como un viaje más. Una madre y su hijo solicitaron un servicio a través de una aplicación de transporte; sin embargo, lo que ocurrió dentro del vehículo de Alejandro Martínez fue tan conmovedor que quedó registrado en un video que ahora se comparte masivamente en plataformas como Facebook, X e Instagram.

Durante el trayecto, al escuchar la conversación entre la madre y su hijo sobre su incansable lucha contra el cáncer, Alejandro tomó una decisión que los tomaría por sorpresa. Al llegar a su destino, cuando la madre se disponía a pagar, él se negó a recibir el dinero.

“No, cómo crees, es mi granito de arena”, se escucha decir a Alejandro en el video, mientras la madre, visiblemente conmovida, intenta agradecerle entre lágrimas. Este simple, pero poderoso gesto de un taxista con un niño con cáncer ha sido el detonante de una ola de reacciones positivas, recordando a todos el impacto que una pequeña acción puede tener en la vida de alguien.

La reacción de la familia y la ola de apoyo en línea

La respuesta de la madre y el niño fue de gratitud inmediata y profunda. Las lágrimas de la mujer no eran de tristeza, sino de agradecimiento ante un gesto inesperado de solidaridad en medio de su compleja situación. Agradecieron varias veces, con la voz entrecortada por la emoción, antes de bajar del vehículo.

¡Porque son más los buenos! La historia de Alejandro no es solo sobre un viaje gratis; es un testimonio del poder de la conexión humana.