VIDEO: Policía golpea a adulto mayor durante protestas de la Generación Z en Perú

Una nueva jornada de protestas contra el gobierno de Perú, el Congreso y la inseguridad ciudadana se vivió el sábado 27 de septiembre de 2025 en el centro de Lima, específicamente en la Avenida Abancay. Lamentablemente, estas movilizaciones terminaron con un adulto mayor gravemente lesionado tras una agresión policial.

VIDEO: Así golpeó la policía a un adulto mayor en Lima, Perú durante las protestas

Marcelo Santos de la Cruz Mitma, de 69 años, resultó con un fuerte golpe en el rostro, justo a la altura de la ceja, cuando un agente de la Policía Nacional del Perú (PNP) usó un palo contra él, lo que causó que sangrara de inmediato. El hecho se viralizó rápidamente en redes sociales, despertando indignación por el trato hacia una persona que no alteraba el orden de la marcha.

El incidente ocurrió cerca de las 20:00 horas cuando Marcelo caminaba pacíficamente delante del contingente policial, sin representar amenaza o causar destrozos. Tras la agresión, un equipo de brigadistas voluntarios le brindó primeros auxilios para salvaguardar su salud. Los manifestantes presentes reprocharon la acción violenta del agente contra la persona mayor.

Perú: un policía golpeó cobardemente el rostro de un adulto mayor por el solo hecho de protestar (anoche) contra el gobierno y la políticas Dina Boluarte pic.twitter.com/VbdM5UckoO — PIENSAPRENSA 357 mil Seguidores (@PiensaPrensa) September 28, 2025

Gobierno brinda apoyo y asesoría legal al adulto mayor agredido

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) informó que brindó atención y apoyo a Marcelo Santos. Tras la evaluación médica, le encontraron contusiones en su rostro por el golpe recibido. Además, el MIMP anunció que proporcionará asesoría legal para que la víctima pueda presentar una denuncia si así lo decide.

El ministerio de Perú recalcó: “Desde el gobierno reiteramos nuestro respeto al derecho ciudadano a la protesta pacífica y rechazamos cualquier tipo de agresión. Asimismo, reafirmamos nuestro compromiso con la protección y el respeto hacia las personas adultas mayores, quienes merecen una vida libre de violencia y en condiciones de plena dignidad”.

#Lima | El MIMP, a través del Programa Nacional Gratitud, brindó apoyo al adulto mayor Marcelo Santos De La Cruz Mitma (69), quien fue agredido durante una protesta en el Centro de Lima. Tras ser atendido, se le identificaron contusiones en el rostro, por lo que recibirá la… pic.twitter.com/ikWX6JfnhT — Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (@MimpPeru) September 29, 2025

Policía inicia investigación disciplinaria por agresión a adulto mayor

Mientras que el domingo 28 de septiembre de 2025, la Policía Nacional del Perú anunció la apertura de un procedimiento administrativo disciplinario para esclarecer la agresión contra el adulto mayor y así determinar responsabilidades.

