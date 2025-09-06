¡Es ahora! CORRE a llenar el tanque hoy: Así quedó el precio de la gasolina este 6 de septiembre 2025
¿Hoy es el mejor día para llenar el tanque? El precio de la gasolina dio un giro este sábado 6 de septiembre 2025, te dejamos aquí los detalles.
Con el fin de que puedas manejar con mayor tranquilidad este sábado, te informamos sobre el precio de la gasolina y otros combustibles. Así eliges si llenas el tanque hoy.
El costo de la gasolina para el 6 de septiembre de 2025 proviene de los informes obligatorios de los distribuidores, según lo dispuesto por la Comisión Reguladora de Energía (CRE). Es importante tener en cuenta que el precio puede variar según la estación de servicio que elijas.
¿Cuánto cuesta el litro de gasolina en México hoy sábado 6 de septiembre de 2025?
¡Llena el tanque sin gastar de más! Consulta el precio actualizado de la gasolina Regular, Premium y Diésel en México. Encuentra las gasolineras más económicas y ahorra en tu próxima carga.
- Precio de la Gasolina Regular: $23.49 pesos por litro
- Precio de la Gasolina Premium: $25.78 pesos por litro
- Precio del Diésel: $26.27 pesos por litro.
Precio promedio del gas natural vehicular hoy sábado 6 de septiembre de 2025
- Mínimo por litro de gas natural vehicular: $10.99 pesos
- Promedio por litro de gas natural vehicular: $12.55 pesos
- Máximo por litro de gas natural vehicular: $13.99 pesos.
Precio de la gasolina en CDMX hoy sábado 6 de septiembre de 2025
- Regular: $23.51 pesos
- Premium: $25.86 pesos
- Diésel: $25.86 pesos
Precio promedio de gasolina en Jalisco hoy sábado 6 de septiembre de 2025
- Gasolina Magna: $23.90 pesos
- Gasolina Premium: $26.20 pesos
- Diésel: $26.28 pesos
Precio de gasolina en Nuevo León hoy sábado 6 de septiembre de 2025
Regular: $23.74 pesos por litro
Premium: $26.72 pesos por litro
Diésel: $24.24 pesos por litro.
Precio promedio de gasolina en Edomex hoy sábado 6 de septiembre de 2025
- Gasolina Regular: $23.60 pesos por litro
- Gasolina Premium: $25.24 pesos por litro
- Diésel: $25.67 pesos por litro.
La Ciudad de México (CDMX) es la zona en donde el precio de la gasolina es más barato, ubicándose en $23.51 pesos por litro de gasolina Magna, mientras que en Nuevo León es el lugar más caro, cotizando en $27.08 pesos el litro de gasolina Premium.