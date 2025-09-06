¡Es ahora! CORRE a llenar el tanque hoy: Así quedó el precio de la gasolina este 6 de septiembre 2025

Con el fin de que puedas manejar con mayor tranquilidad este sábado, te informamos sobre el precio de la gasolina y otros combustibles. Así eliges si llenas el tanque hoy.

El costo de la gasolina para el 6 de septiembre de 2025 proviene de los informes obligatorios de los distribuidores, según lo dispuesto por la Comisión Reguladora de Energía (CRE). Es importante tener en cuenta que el precio puede variar según la estación de servicio que elijas.

¿Cuánto cuesta el litro de gasolina en México hoy sábado 6 de septiembre de 2025?

¡Llena el tanque sin gastar de más! Consulta el precio actualizado de la gasolina Regular, Premium y Diésel en México. Encuentra las gasolineras más económicas y ahorra en tu próxima carga.



Precio de la Gasolina Regular: $23.49 pesos por litro

Precio de la Gasolina Premium: $25.78 pesos por litro

Precio del Diésel: $26.27 pesos por litro.

Precio promedio del gas natural vehicular hoy sábado 6 de septiembre de 2025

Mínimo por litro de gas natural vehicular: $10.99 pesos

Promedio por litro de gas natural vehicular: $12.55 pesos

Máximo por litro de gas natural vehicular: $13.99 pesos.

Precio de la gasolina en CDMX hoy sábado 6 de septiembre de 2025

Regular: $23.51 pesos

Premium: $25.86 pesos

Diésel: $25.86 pesos

Precio promedio de gasolina en Jalisco hoy sábado 6 de septiembre de 2025

Gasolina Magna : $23.90 pesos

: $23.90 pesos Gasolina Premium : $26.20 pesos

: $26.20 pesos Diésel: $26.28 pesos

Precio de gasolina en Nuevo León hoy sábado 6 de septiembre de 2025

Regular: $23.74 pesos por litro

Premium: $26.72 pesos por litro

Diésel: $24.24 pesos por litro.

Precio promedio de gasolina en Edomex hoy sábado 6 de septiembre de 2025

Gasolina Regular: $23.60 pesos por litro

Gasolina Premium: $25.24 pesos por litro

Diésel: $25.67 pesos por litro.

La Ciudad de México (CDMX) es la zona en donde el precio de la gasolina es más barato, ubicándose en $23.51 pesos por litro de gasolina Magna, mientras que en Nuevo León es el lugar más caro, cotizando en $27.08 pesos el litro de gasolina Premium.

