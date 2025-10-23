Precio de la gasolina hoy 23 de octubre: ¿Cuánto cuesta llenar el tanque para el fin de semana?

Con el fin de semana a la vuelta de la esquina, miles de conductores en México se preparan para sus traslados. Este jueves 23 de octubre, los precios de los combustibles se mantienen con ligeras variaciones, y anticipar la carga puede significar un ahorro de gasolina importante para tu bolsillo.

Ya sea para las actividades recreativas o para las tareas cotidianas, es fundamental estar informado. Por ello, Fuerza Informativa Azteca (FIA) te presenta el reporte actualizado con los costos promedio a nivel nacional y en los principales estados, con base en la información de la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

¿Cuál es el precio promedio del litro de gasolina en México hoy 23 de octubre de 2025?

Gasolina Regular precio por litro: $23.40 pesos

Gasolina Premium precio por litro: $25.82 pesos

Diésel precio por litro: $26.10 pesos

Precio del gas natural vehicular hoy jueves 23 de octubre de 2025

Mínimo por litro: $10.99 pesos

Promedio por litro: $12.58 pesos

Máximo por litro: $14.49 pesos

¿Cuál es el precio promedio del litro de gasolina en CDMX hoy 23 de octubre de 2025?

Gasolina Regular precio por litro: $23.50 pesos

Gasolina Premium precio por litro: $25.70 pesos

Diésel precio por litro: $25.81 pesos

Revisa bien las especificaciones de tu auto al cargar combustible

Precio promedio del litro de gasolina en el Edomex hoy 23 de octubre

Gasolina Regular precio por litro: $23.67 pesos

Gasolina Premium precio por litro: $25.43 pesos

Diésel precio por litro: $25.87 pesos

¿Cuál es el precio promedio del litro de gasolina en Jalisco hoy 23 de octubre?

Gasolina Regular precio por litro: $23.84 pesos

Gasolina Premium precio por litro: $26.31 pesos

Diésel precio por litro: $26.14 pesos

¿Cuál es el precio promedio del litro de gasolina en Nuevo León hoy 23 de octubre?

Gasolina Regular precio por litro: $23.36 pesos

Gasolina Premium precio por litro: $27.06 pesos

Diésel precio por litro: $25.71 pesos

¿Dónde cargar gasolina hoy para ahorrar más?

Comparar precios es la mejor estrategia para economizar. Este jueves, una de las gasolinas regulares más económicas se reporta en la frontera, específicamente en Reynosa, Tamaulipas, con un costo de $21.45 pesos por litro. En el otro extremo, la premium más cara se localiza en Culiacán, Sinaloa, donde el litro puede superar los $28.10 pesos.

