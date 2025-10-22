¿Pérdidas para el dólar? Cierre de la Bolsa Mexicana de Valores y Wall Street hoy

Este miércoles 22 de octubre, la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) registró cambios importantes, luego de dos jornadas consecutivas de pérdidas, mientras que en Wall Street se vive un ambiente de incertidumbre para los inversionistas.

Cierre Bolsa Mexicana de Valores hoy 22 de octubre 2025

El principal índice accionario de la BMV cerró en 61,308.2 puntos, lo que representa un incremento de 534.42 puntos, equivalente a un aumento de 0.88% respecto a la jornada anterior.

Por su parte, el peso mexicano registró una ligera depreciación, terminando en 18.44 unidades por dólar, mientras que la moneda estadounidense se mantuvo estable a lo largo del día.

¿Cómo cierra Wall Street hoy 22 de octubre 2025?

Los principales índices de Wall Street terminaron la jornada del 22 de octubre de 2025 con bajas debido a las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China.



S&P 500 bajó 0.53%, para cerrar en 6, 699.40 puntos.

Nasdaq Composite perdió 0.93%, hasta las 22, 740.40 unidades.

Promedio Industrial Dow Jones disminuyó 0.93%, hasta las 46,590.41 unidades.

Precio del dólar en México hoy 22 de octubre 2025

El precio del dólar en México en Banco Azteca cerró la jornada de hoy 22 de octubre 2025 en $17.15 pesos la compra y en $18.99 pesos mexicanos la venta en ventanilla bancaria.

El dólar en Tijuana cerró la jornada en $18.05 pesos la venta; recuerda que el valor puede cambiar dependiendo al lugar al que acudas a cambiar dinero.

¿Cuánto cuesta el Bitcoin hoy 22 de octubre 2025?

El precio del Bitcoin al término de la jornada de 22 de octubre de 2025, se ubica en 107 mil 751 dólares por unidad, registrando una baja del 0.58% en comparación con su último cierre.

Al tipo de cambio, la criptomoneda cerró el día ubicándose en 1 millón 988 mil 848 pesos por unidad; es importante monitorear constantemente los movimientos de bolsa.

Precio del petróleo hoy 22 de octubre 2025

El precio del dólar extendió sus ganancias tras el cierre del miércoles, subiendo más de 2 dólares por barril después de que el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, dijo que se anunciarán más sanciones contra Rusia.

