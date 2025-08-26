¿Disponibles en México? Las monedas conmemorativas de plata más demandadas por coleccionistas en 2025

En 2025, las monedas conmemorativas de plata se han convertido en las piezas más peleados por coleccionistas debido al valor histórico y cultural que representan en cada ejemplar, pero ¿cuáles son las piezas más buscadas por numismáticos?

Las monedas de plata más demandadas por coleccionistas

Al ser una “edición limitada”, las monedas conmemorativas de plata se han convertido en piezas de alta demanda en el mundo de la numismática; te presentamos los ejemplares más peleados por coleccionistas.



Águila de Plata América - Estados Unidos

Es una de las monedas conmemorativas más icónicas del mundo. Su alta demanda se debe a la liquidez que tiene en el mercad, así como a la confianza de los inversionistas.

La pieza está hecha con una pureza del 99% de plata, además de estar respaldada por el gobierno estadounidense.



Hoja de Arce de Plata Canadiense - Canadá

La moneda pertenece a la Real Casa de la Moneda de Canadá, famosa por su alto nivel de seguridad y pureza. Es favorita entre los coleccionistas por su diseño con la hoja de arce.

Otro de sus atractivos radica en las avanzadas medidas de seguridad como micrograbados y las líneas radiales.



Moneda de la Libertad de Plata Mexicana - México

Considerada una de las monedas más bellas del mercado, un ejemplar altamente coleccionable debido a su producción limitada y su diseño; su valor suele aumentar con el tiempo.

Su diseño cuenta con el Ángel de la Independencia sobre un fondo de volcanes, lo que le otorga un toque artístico incomparable.



Britannia de Plata - Reino Unido

Moneda conmemorativa emitida por la Royal Mint, además de ser conocida por su impresionante diseño y pureza; la edición de 2025 incluye medidas de seguridad más avanzadas.



Moneda de Plata Canguro Australiano - Australia

El diseño de este ejemplar cambia cada año, lo que aumenta el interés de los coleccionistas; es producida por la Perth Mint.

A pesar de una de las monedas conmemorativas más accesibles, los diseños especiales la convierten en un ejemplar codiciado para los numismáticos.



Moneda de plata “Panda China” - China

Cada año, la Casa de la Moneda China lanza una nueva edición, por lo que es una de las más esperadas por coleccionistas; la edición de 2025, es atractivo y es un emisión limitada, lo que aumenta más el interés.

Su mayor atractivo es el diseño que cambia cada año, lo que impulsa su revaloración.

Entre las otras monedas conmemorativas más codiciadas por coleccionistas para este 2025 están la South African Silver Krigerrand, Austrian Silver Philharmonic y Niue Darth Vader Silver Coin.

¿Cómo saber si mi moneda de plata vale algo?

¡Toma nota! En el mercado de la numismática, la valoración de una moneda conmemorativa se basa en los distintos factores que la hacen única como su limite de emisión o su diseño, pero ¿cómo saber el valor de una moneda de plata?



Estado de conservación; en perfecto estado son más valiosas

Antigüedad y rareza; las de baja tirada suelen ser más codiciadas

Errores de acuñación; fallas en el diseño pueden hacer que un ejemplar sea más valioso

Otro de los factores es la fecha y lugar de acuñación, ambos factores podrían afectar drásticamente su valor.

¿Cómo se limpia una moneda de plata

Limpiar una moneda de plata, puede realizarse con agua tibia y jabón neutro, enjuagarlas y secarlas con un paño suave para eliminar la suciedad superficial.

En caso de que existan manchas de óxido o más suciedad incrustada, es necesario sumergir la moneda en una solución de agua con bicarbonato y envolverla en papel aluminio.