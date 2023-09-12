Familia de Carlos Aranda confirma que cuerpo hallado en un lago de Canadá sí pertenece al mexicano desaparecido

Familiares de Carlos Aranda, mexicano que desapareció en Canadá, confirmaron que el cuerpo hallado en el lago de Osoyoos en Canadá es el de su familiar por lo que ya comenzaron con los trámites con la finalidad de que se efectúe la repatriación de sus restos.

Mediante un comunicado difundido este lunes 11 de septiembre (2023), la familia de Carlos Aranda aseguró que aún así, continuarán en busca de la verdad respecto a la desaparición y posterior muerte del mexicano. "Con profundo pesar, la familia de Carlos Tomás Aranda Burgoin da a conocer a familiares, amigos, sociedad en general que ha apoyado a la causa… que el cuerpo hallado hace unas semanas en un lago de Osoyoos, Canadá, corresponde a Carlos", señala la familia Aranda Burgoin.

Cuerpo hallado en lago de Canadá pertenece a Carlos Aranda confirma su familia

Familiares de Carlos Aranda comenzaron trámites para repatriación del cuerpo

En el comunicado que fue enviado a medios, la familia de Carlos Aranda señala que comenzaron con los “trámites y gestiones necesarias para que se produzca el proceso de repatriación del cuerpo, al que posteriormente se le dará cristiana sepultura en el estado de Oaxaca tan pronto como las circunstancias lo permitan”.

Respecto a la desaparición y muerte del estudiante originario de Oaxaca, su familia seguirá a la espera de los resultados definitivos del proceso de necropsia, mismos que les serán entregados en un máximo de cuatro meses según las estimaciones de los expertos canadienses.

Cabe señalar que hace unos días el Instituto Tecnológico de Columbia Británica, tomó muestras de ADN del padre y hermano de Carlos Aranda por lo que también la familia se mantendrá a la espera de los resultados que arrojen las pruebas genéticas que se espera sean compartidas dentro de dos a cuatro semanas.

Cuerpo hallado en lago de Canadá pertenece a Carlos Aranda confirma su familia

La familia de Carlos Aranda también efectuó un nuevo llamado a las autoridades canadienses para que las investigaciones en torno al caso “continúen y se profundicen con la finalidad de conocer cómo Carlos perdió la vida tras ser visto por última vez en los alrededores del hotel Spirit Ridge el pasado 7 de julio”.

La familia Aranda Burgoin externó su agradecimiento a todas aquellas personas que se dedicaron a “apoyar a la búsqueda de Carlos, entre ellos el Gobierno de México a través de la Cancillería, Embajada y consulado correspondientes; a la comunidad latina en Osoyoos; así como a familiares, amigos, medios de comunicación y ciudadanía en general”.