De Pavlovich a Fayad: Expriistas que hoy son cónsules por Morena

No es novedad que en el actual gobierno de Morena aún persisten vestigios del llamado “viejo PRI”. Diversas exfiguras del Partido Revolucionario Institucional han incursionado en la militancia de Morena o han sido designados en cargos diplomáticos como cónsules o embajadores.

Desde que inició la administración de Andrés Manuel López Obrador, en 2018, hasta la actual con Claudia Sheinbaum algunos expriistas han encontrado espacios en la representación de México en el extranjero.

Lista de expriistas ocupando consulados y embajadas en el extranjero

A continuación, se detallan algunos de los nombramientos más destacados de algunos expintados de tricolor que realizan funciones en el extranjero:



Claudia Pavlovich , exgobernadora de Sonora, dejó su cargo como cónsul en Barcelona para ser nombrada por Claudia Sheinbaum como embajadora en Panamá.

, exgobernadora de Sonora, dejó su cargo como cónsul en Barcelona para ser nombrada por Claudia Sheinbaum como embajadora en Panamá. Quirino Ordaz , exgobernador de Sinaloa, ocupa el puesto de embajador en España.

, exgobernador de Sinaloa, ocupa el puesto de embajador en España. Omar Fayad, exgobernador de Hidalgo, funge como embajador en Noruega.

Otros nombramientos consulares son:



Marco Antonio Mena fue ratificado como cónsul en San Francisco.

fue ratificado como cónsul en San Francisco. Carlos Iriarte Mercado , expresidente municipal de Huixquilucan, continúa como cónsul en Boston.

, expresidente municipal de Huixquilucan, continúa como cónsul en Boston. Miguel Aysa González, exgobernador sustituto de Campeche, ejerce como embajador en República Dominicana.

¿Cuál fue el último expriista que llegó como cónsul?

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó este miércoles que Claudia Pavlovich Arellano asuma la representación diplomática de México en Panamá. La exgobernadora priista de Sonora, quien se desempeñó como cónsul en Barcelona, fue propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y recibió el respaldo de la mayoría oficialista, pese a las objeciones de legisladores de oposición.

En la ceremonia de toma de protesta de los nuevos embajadores, la senadora panista Lilly Téllez expresó su rechazo directo al nombramiento, calificando a Pavlovich de “corrupta” por su administración en Sonora.

“Fue un insulto a las víctimas de la guardería ABC, que AMLO haya premiado a la defensora de los dueños, Claudia Pavlovich, con un consulado en España. Y ahora el insulto de Sheinbaum que pisa la memoria de las víctimas, al proponer a Pavlovich para embajada en Panamá”, escribió en sus redes.