“Olía a drenaje”: Hallan cuerpo de mujer dentro de auto de famoso cantante en Estados Unidos

Reportes de vecinos en Los Ángeles, California, en Estados Unidos, llevaron a un aterrador hallazgo: el cuerpo de una mujer en el interior de un Tesla propiedad del cantante D4vd.

El vehículo estaba registrado a nombre de David Anthony Burke, nombre verdadero del artista, localizado en un corralón de autos remolcados en Hollywood Hills, tras permanecer abandonado en una calle de la zona desde hacía varios meses.

Vecinos de la cuadra 1400 de Bluebird Avenue reportaron que el Tesla, con placas de Texas, permaneció estacionado y abandonado durante todo el verano. El abandono generó un olor fétido, similar a aguas residuales.

“Olía a drenaje. Todos pensamos que era el drenaje”, afirmó a la cadena CNN una vecina que prefirió mantener el anonimato. Días después, el vehículo fue remolcado al depósito cercano, donde la policía intervino el 8 de septiembre de 2025 en respuesta a las quejas por el olor y un registro confirmó la presencia de restos humanos.

Un reporte del forense de Los Ángeles señaló que la víctima era una mujer con cabello rizado, de color negro, cuyo cuerpo estaba en avanzado estado de descomposición. El documento señala que tenía un tatuaje distintivo en el dedo índice derecho que decís “Shhh”.

Investigan identidad y causas; cantante D4vd continúa sus conciertos

Según reportes de TMZ y Los Angeles Times, David Anthony Burke continúa con su agenda de presentaciones, la cual incluye un concierto en Minneapolis el martes por la noche y otro en Los Ángeles el 20 de septiembre. Las autoridades esperan los resultados de la autopsia para identificar oficialmente a la persona fallecida y determinar la causa de muerte.

Por el momento, el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) no ha identificado a ningún sospechoso en relación con este caso.

¿Quién es D4vd?

D4vd lanzó su primer álbum llamado Withered en abril de 2025, pero alcanzó la fama desde 2022 con los temas Romantic Homicide y Here With Me, que resultaron populares entre los usuarios de la red social TikTok.

En mayo de 2023 publicó su primer EP, llamado Petals to Thorns. Su gira actual comenzó en agosto. Después de su concierto programado en Los Ángeles, está planeado que viaje a Europa, Reino Unido e Irlanda en los meses de octubre y noviembre.