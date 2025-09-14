Adolescente es asesinado en Argentina; defendió a su madre de un asalto

En una comunidad en Argentina, un adolescente de apenas 17 años de edad resultó asesinado después de que defendió a su madre de un robo.

El crimen sucedió en la localidad de La Matanza, en la provincia de Buenos Aires, durante el sábado 6 de septiembre de 2025. La víctima, identificada como Dilan Joel Insfrán, fue herida de muerte con tres disparos por una banda de delincuentes, entre ellos un adolescente de 15 años, considerado el autor material del homicidio.

Según el testimonio de testigos, Dilan y su madre, Alicia Beatriz Ojeda, llegaron a su domicilio en la intersección de las calles Alejandro de Manzoni y Cepeda cuando fueron sorprendidos por ladrones que intentaron arrebatarle el automóvil a la mujer.

La banda intentó tirar al piso a Alicia, pero su hijo intervino para evitarlo. En ese instante, uno de los atacantes, un menor de 15 años, le disparó tres veces: una bala alcanzó el cuello y dos en la axila derecha.

Los agresores huyeron del lugar inmediatamente después, y la víctima falleció minutos más tarde. Cámaras de seguridad de la zona captaron el hecho, lo que ayudó a la identificación y detención de los sospechosos. El adolescente que disparó fue capturado tras un cateo en una finca donde se escondía. Las autoridades confirmaron su participación después de realizarle pruebas clínicas de que accionó un arma de fuego. Además, tiene antecedentes penales por encubrimiento agravado.

Tres detenidos y un prófugo en el caso que conmociona a Argentina

Además del adolescente de 15 años, otro detenido tiene 16 años, y el mayor del grupo, Gonzalo Tobías Lecinas, de 18 años, fue entregado por sus padres tras intensas investigaciones. Actualmente, las autoridades de Argentina mantienen una orden de aprehensión nacional e internacional para dar con un cuarto sospechoso que aún se encuentra prófugo.

La investigación a cargo del fiscal Norberto Ochipinti determinó los delitos de robo agravado con uso de arma de fuego en grado de tentativa, además de homicidio agravado por el uso premeditado de armas y la participación de varias personas. El caso sigue abierto.

