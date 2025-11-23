A más de dos meses de la tragedia que enlutó al oriente de la capital, Yaneth Guadalupe Guerrero López, la joven de 22 años que se convirtió en uno de los rostros más dolorosos de la explosión de una pipa en Iztapalapa, fue dada de alta del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR).

La Secretaría de Salud de la CDMX confirmó que la joven, quien tenía cinco meses de embarazo al momento del accidente, concluyó su etapa crítica de recuperación y ya fue entregada con su familia.

¿Qué le pasó a Yaneth Guadalupe y su hijo? Así sobrevivió a la explosión

Yaneth y su familia, originarios de Guanajuato, viajaban el pasado 10 de septiembre con rumbo a la zona de Santa Martha para comprar pirotecnia, pues se dedicaban al comercio de estos productos. En el vehículo iban su esposo Francisco, su hijo Uriel y su sobrino Mateo, de 12 años.

“Estoy todo quemado, mamá": El milagro de Kevin, sobreviviente del flamazo de Iztapalapa

El horror comenzó cuando una nube de gas envolvió su auto. Su esposo Francisco, pensando que era polvo, subió la ventanilla, una decisión que le salvó la vida con quemaduras menores; sin embargo, al registrarse la explosión, Yaneth salió del coche con su hijo Uriel e intentó correr, quedando expuesta directamente al fuego.

Como resultado, Yaneth sufrió quemaduras en el 60% de su cuerpo, mientras que su hijo pequeño resultó con lesiones en el 30% de su superficie corporal.

"Las instituciones de salud involucradas continuamos brindando una atención integral a los pacientes, que incluye no solo el seguimiento médico, sino también apoyo psicológico para las personas afectadas, así como sus familias", señaló la Secretaría de Salud, un mes y medio después de la tragedia.

La Secretaría de Salud de CDMX informó sobre el estado de las personas lesionadas tras la explosión de una pipa en Iztapalapa.



Este domingo fue dada de alta Yaneth Guadalupe Guerrero López, de 22 años, luego de completar su atención especializada en el Instituto Nacional de… pic.twitter.com/L2cLvDwF5U — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 23, 2025

También dan de alta a Jazlyn Azuleth, bebé de 2 años que se recuperó en EU

Además de la buena noticia sobre Yaneth, la Secretaría de Salud informó sobre la evolución favorable de otra pequeña víctima: Jazlyn Azuleth, de dos años. La menor, que fue trasladada al extranjero gracias al apoyo de la Fundación Michou y Mau, ya se encuentra en su domicilio tras recibir atención especializada en el Hospital Shriners de Galveston, Texas.

Las autoridades destacaron que el seguimiento médico y psicológico continuará para ambas familias, en un esfuerzo por acompañarlas en su proceso de recuperación física y emocional tras el suceso que dejó un saldo devastador de 32 personas fallecidas y 90 heridos.