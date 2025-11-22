Tras crisis y homicidio de estudiante, CCH Sur reanudará clases el lunes 24 de noviembre

A dos meses del asesinato de un estudiante del Colegio de Ciencias y Humanidades plantel Sur de la UNAM (CCH Sur), esta escuela reanudará clases presenciales de forma escalonada a partir del próximo lunes 24 de noviembre de 2025.

A través de un comunicado difundido en redes sociales, autoridades del plantel educativo de la UNAM precisó cómo se dará la reanudación gradual de las actividades académicas presenciales.

Así, el lunes 24 de noviembre, regresarán alumnos de primer semestre, generación 2026. Mientras que el 25 de noviembre, retornan alumnos de tercer semestre, generación 2025.

Posteriormente, el miércoles 26 de noviembre, regresan alumnos de quinto semestre, generación 2024 y el jueves 27 de noviembre toda la matrícula estudiantil del CCH Sur deberá estar en clases presenciales.

Habrá nuevas medidas de seguridad en CCH Sur

Tras los hechos de violencia que causaron el homicidio de un estudiante, y diversas protestas de profesores y padres de familia, el regreso a clases fue planeado en conjunto con las autoridades.

El plan de seguridad incluye apoyo psicoemocional para integrantes de la comunidad y mejoramiento de la infraestructura del plantel, entre ellos: un nuevo sistema de control de acceso; detectores de metal, luminarias y reflectores, cámaras de vigilancia y podas regulares, entre otras medias.