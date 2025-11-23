¡Emergencia en Sonora! Falla en sistema de calefacción provoca intoxicación masiva

Una presunta falla en el sistema de calefacción de un hotel en la ciudad de Nogales, Sonora, provocó que la intoxicación masiva de 19 personas, requiriendo la movilización de múltiples cuerpos de seguridad y rescate.

Los hechos se registraron tras un reporte al 911 que alertaba sobre varios huéspedes presentando síntomas de intoxicación por monóxido de carbono (CO), un gas inodoro e incoloro, extremadamente peligroso.

Al sitio acudieron de inmediato elementos de bomberos, cuerpos de seguridad y emergencias, y personal de Protección Civil para atender la situación.

Saldo de la intoxicación en Sonora

El saldo total de la emergencia fue de 19 personas afectadas. De este grupo, 13 eran adultos y seis eran menores de edad, quienes recibieron atención prehospitalaria en el lugar.

La intoxicación por monóxido de carbono es particularmente peligrosa ya que este gas impide que la sangre transporte oxígeno, causando síntomas como mareos, dolor de cabeza, náuseas y, en casos graves, la muerte.

Gracias a la intervención coordinada de los cuerpos de emergencia, la intoxicación fue controlada a tiempo.

Restablecen funcionamiento de hotel en Sonora

Una vez controlada la situación de salud de los huéspedes, las autoridades llevaron a cabo una inspección exhaustiva del hotel. El objetivo fue identificar el origen exacto de la fuga de monóxido de carbono y garantizar que las instalaciones fueran seguras.

Las investigaciones confirmaron que la causa fue un problema en el sistema de calefacción. Tras realizar las reparaciones y verificaciones necesarias, las autoridades permitieron al hotel reestablecer el servicio de calefacción, dando por concluida la emergencia.

Qué puede provocar la intoxicación por monóxido de carbono

La intoxicación por monóxido de carbono (CO) es extremadamente peligrosa porque el gas es inodoro, incoloro e insípido, lo que dificulta que la persona se dé cuenta de la exposición.

El CO actúa reemplazando el oxígeno en la sangre, lo que puede causar daños graves e incluso la muerte.

Algunos de los síntomas por intoxicación de monóxido de carbono son dolor de cabeza, náuseas, vómitos, mareos, visión borrosa, debilidad muscular, etc.

Las consecuencias de ser intoxicado son daño cerebral, arritmias, infarto, daño neurológico, entre otros.