Primera tormenta invernal y Frente Frío 16 dejan nieve, frío extremo y lluvias fuertes; así el clima en México

El clima en México se torna severo este fin de semana, ya que la primera tormenta invernal de la temporada y el Frente Frío 16 avanzan sobre el noroeste del país, generando condiciones extremas.

Se esperan nevadas, lluvias intensas, marcado descenso de temperatura y rachas de viento que podrían superar los 80 km/h en entidades como Baja California, Sonora y Chihuahua. Las autoridades recomiendan extremar precauciones ante el riesgo por frío y baja visibilidad.

Pronóstico de lluvias para el 23 de noviembre de 2025

Las condiciones más intensas de lluvia se concentrarán en el noroeste del país, así que prepara el paraguas para que no te agarre por sorpresa:



Intervalos de chubascos : Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz (regiones Los Tuxtlas y Olmeca), Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo.

: Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz (regiones Los Tuxtlas y Olmeca), Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo. Lluvias aisladas : San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla (regiones Sierra Norte y Sierra Nororiental), Estado de México y Tabasco.

: San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla (regiones Sierra Norte y Sierra Nororiental), Estado de México y Tabasco. Posible caída de nieve o aguanieve: Norte de Sonora y Chihuahua.

Te invitamos a consultar el #Pronóstico del tiempo para las siguientes horas en el territorio nacional. Toda la información en ⬇️https://t.co/R8Yan9wj3l pic.twitter.com/LrEfZX7bFK — CONAGUA Clima (@conagua_clima) November 23, 2025

¿Cuáles son las temperaturas máximas para el domingo?

Recuerda que las temperaturas también mostrarán un contraste notable. En las zonas afectadas por la tormenta invernal se prevén mínimas muy bajas, especialmente en Baja California, Sonora y Chihuahua, donde el termómetro podría acercarse a valores cercanos o por debajo de los 0 °C en áreas altas.



Temperaturas máximas de 35 a 40 °C : Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas (istmo y costa).

: Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas (istmo y costa). Temperaturas máximas de 30 a 35 °C : Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Morelos, Puebla (suroeste), Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

: Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Morelos, Puebla (suroeste), Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del domingo : zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

: zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala y Puebla. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del domingo: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Oaxaca y Chiapas.

Clima en el Valle de México

El Valle de México amanecerá con un ambiente frío e incluso heladas en sus zonas más elevadas, bajo un cielo parcialmente nublado que irá despejando con el paso de las horas.

Por la tarde, el clima cambiará a condiciones templadas a cálidas, con algunas lluvias aisladas únicamente en el suroeste del Estado de México, mientras que la Ciudad de México permanecerá sin precipitaciones.