¡Facultad de Química UNAM! Así será el retorno a clases tras extenso paro

La Facultad de Química (FQ) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó que este 20 de noviembre quedaron formalmente entregadas las instalaciones que habían permanecido en posesión de un grupo de estudiantes. Con ello, la dirección anunció un retorno gradual a las actividades.

De acuerdo con el comunicado oficial publicado a través de redes sociales, el personal administrativo reanudará labores el viernes 21 de noviembre, mientras que las actividades académicas se reestablecerán el sábado 22, pero exclusivamente a través de asesorías en línea durante la última semana del semestre.

El anuncio se da en medio de un conflicto que lleva más de un mes, en el que estudiantes han rechazado el regreso total a clases presenciales al considerar insuficientes las medidas de seguridad implementadas por la institución.

¿Por qué se mantendrán las clases en línea en la Facultad de Química?

Aunque el acceso al plantel se permitía, los estudiantes impidieron la impartición de clases dentro de los salones.

La Dirección insistió en que ya se habían realizado mejoras sustanciales de seguridad:



109 cámaras instaladas (47 nuevas).

112 botones de emergencia (28 nuevos).

200 luminarias (101 nuevas).

Además, continúan trabajos para ampliar la infraestructura de seguridad en otros edificios del campus. Pero, aún con esos avances, la comunidad estudiantil se mantenía desacuerdo y se estableció una asamblea permanente.

¿Cómo cerrará el semestre la Facultad de Química?

Según el comunicado, cada docente definirá con su grupo la forma de evaluación para finalizar el semestre, pudiendo optar por:



Exámenes parciales,

Tareas,

Proyectos,

Asesorías en línea,

Exposiciones o prácticas a distancia.

La FQ aclaró que todo el trabajo académico realizado hasta el 3 de noviembre será considerado para las evaluaciones finales.

Intentos previos de reanudación presencial

El lunes 3 de noviembre, la Facultad de Química intentó retomar actividades presenciales. Sin embargo, ante la negativa del estudiantado, el director Carlos Amador Bedolla expuso que se habían cumplido las exigencias de seguridad y pidió a los universitarios regresar a las aulas.

Las estudiantes respondieron que las mejoras no garantizaban la prevención de agresiones e insistieron en mantener la suspensión de clases presenciales.

Continuará en diálogo con estudiantes de la FQ

La Dirección de la Facultad señaló que se mantendrá en comunicación con la comunidad estudiantil para encontrar una ruta que permita concluir el semestre y garantizar condiciones de seguridad adecuadas para todos.