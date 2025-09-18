Logo InklusionSitio accesible
Trump ordenó la entrega de Caro Quintero: así llegó a manos de Estados Unidos

México entregó a Caro Quintero por órdenes del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, según informó la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi.

El presunto narcotraficante mexicano Rafael Caro Quintero se sienta junto a su abogado Mark De Marco durante una audiencia en el Tribunal Federal de Brooklyn, Nueva York.
Estados Unidos confirma custodia de Caro Quintero por instrucción de Trump|Jane Rosenberg
Mundo
Escrito por: Arturo Engels
La Fiscalía General de Estados Unidos confirmó que Rafael Caro Quintero, exlíder del Cártel de Guadalajara, fue entregado por México a las autoridades estadounidenses por instrucción directa del presidente Donald Trump.

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, informó que el proceso se concretó a inicios de este mes de septiembre, además de que destacó el simbolismo de este hecho con respecto del caso del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena, asesinado en 1985. En declaraciones, Bondi señaló que presentó al presidente Trump a un familiar de Camarena, subrayando que su hijo, Enrique Jr., hoy ejerce como juez en California y que “continúa con el legado de su padre”.

¿Qué pasó en la primera audiencia de Caro Quintero en Nueva York?

Este jueves 18 de septiembre de 2025, Caro Quintero tuvo su audiencia en la Corte Federal de Brooklyn, en Nueva York, que duró aproximadamente unos 23 minutos. El narcotraficante, considerado uno de los capos históricos del narcotráfico en México, se presentó con uniforme carcelario beige, además de que estuvo acompañado de abogados e intérpretes.

Aunque no se anunciaron acuerdos concretos, fuentes cercanas hablan de posibles negociaciones en curso; el juez encargado cuestionó a la Fiscalía sobre por qué Caro Quintero no enfrenta la pena de muerte, a lo que la fiscalía respondió que fue una decisión de la propia fiscal general Pam Bondi, sin dar más explicaciones.

Caso Caro Quintero: próximos pasos en el proceso judicial

De acuerdo con el calendario judicial, la próxima audiencia de Caro Quintero está programada para el 19 de marzo de 2026, mientras que en octubre próximo se revisarán las condiciones de su encarcelamiento por parte del Buró de Prisiones de Estados Unidos. La entrega de Caro Quintero marca un capítulo clave en la cooperación judicial entre México y Estados Unidos en materia de narcotráfico.

Su figura sigue rodeada de polémica, no solo por su historial criminal, sino también por lo que este caso representa en la relación bilateral y en la lucha contra el narcotráfico; ¿crees que este proceso será realmente un parteaguas en la justicia para el caso Camarena, o quedará como un movimiento político más en la agenda de Washington?

