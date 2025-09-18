Terremoto de magnitud 7.8 sacude Rusia; ¿hay alerta de tsunami?

Un terremoto sacudió la región de Kamchatka en Rusia, con una magnitud preliminar de 7.8, de acuerdo con el Servicio Sismológico de Estados Unidos.

El movimiento telúrico sucedió este jueves 18 de septiembre de 2025 cerca de la costa este de la península de Kamchatka, alrededor de las 18:58 horas, tiempo de Greenwich, 12:58 horas, tiempo del centro de México.

Hay alerta de tsunami tras terremoto en Rusia

El Centro Nacional de Advertencia de Tsunamis de Estados Unidos emitió una alerta minutos después del terremoto en Rusia ocurrido hoy. La advertencia es para la región de Alaska, específicamente la zona oeste de las islas Aleutianas, un archipiélago entre el norte del océano Pacífico y el mar de Bering.

🟡Tsunami Advisory is in effect for the Western Aleutians, AK, following a large quake in Eastern Russia. No other U.S. or Canadian continental locations are in an alert.



The M7.8 earthquake occurred at 090mi E Petropavlovsk, Kamchatka 1158PDT Sep 18.https://t.co/npoUHxWBas — NWS Tsunami Alerts (@NWS_NTWC) September 18, 2025

Rusia ya había sufrido un terremoto en 2025

El 30 de julio de 2025, un terremoto de magnitud 8.8 sacudió la costa este de Rusia, cerca de la Península de Kamchatka. Ese movimiento telúrico se convirtió en el sexto más grande registrado desde el año 1900.

Dicho siniestro causó olas de cinco metros de altura y le agua llegó a 200 metros tierra adentro en la zona de Severo-Kurilsk. 2 mil 700 personas debieron ser evacuadas, entre ellas 600 niños de la región se Sakhalin. Incluso Japón tuvo que evacuar a más 1.9 millones de personas, entre ellos, quienes vivían cerca de la planta nuclear de Fukushima, como resultado del tsunami, recuerda la Comisión Económica y Social para Asia y Pacífico de la ONU.

