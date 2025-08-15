Catean lujoso departamento ligado a Hernán Bermúdez, exsecretario de seguridad en Tabasco

La noche del miércoles, autoridades federales ejecutaron un cateo en un departamento del exclusivo edificio Laguna Park, ubicado en Villahermosa, Tabasco, supuestamente ligado al exsecretario de seguridad del estado, Hernán Bermúdez. El inmueble fue rodeado por elementos de la Secretaría de la Defensa mientras personal ministerial realizaba una diligencia judicial en su interior.

De acuerdo con versiones extraoficiales, el departamento habría servido como oficina de Hernán Bermúdez, actualmente prófugo y buscado por la Interpol por presuntamente encabezar al Cártel de La Barredora.

Hallazgos durante el cateo al departamento de Hernán Bermúdez

Medios locales reportaron que la intervención se realizó en el edificio C, último piso del complejo residencial. Durante la inspección, los agentes localizaron e incautaron una caja fuerte, la cual fue trasladada bajo estrictas medidas de seguridad por los efectivos federales.

Hasta el momento, ninguna autoridad local o federal ha emitido una versión oficial sobre el contenido de la caja o los objetos asegurados, manteniendo el hermetismo sobre los avances del operativo.

Cateos recientes contra presuntos miembros del Cártel de La Barredora

Este no es el único cateo relacionado con el caso. Desde finales de julio, las autoridades han intervenido diversas propiedades presuntamente ligadas a Hernán Bermúdez y a otros integrantes de la organización criminal, como Ulises Pinto.

La Fiscalía General del Estado de Tabasco, que encabeza las investigaciones, ha señalado que estos operativos buscan asegurar indicios y elementos de prueba que permitan reforzar las acusaciones contra los inculpados y presentarlos ante la justicia.

Contexto del caso Hernán Bermúdez

Hernán Bermúdez, quien se desempeñó como secretario de Seguridad Pública de Tabasco, enfrenta múltiples acusaciones por presuntamente liderar al Cártel de La Barredora, un grupo criminal que se disputa el control del tráfico de drogas y otras actividades ilícitas en la región.

Su nombre comenzó a figurar en investigaciones estatales y federales luego de que testigos protegidos y reportes de inteligencia lo vincularan directamente con operaciones delictivas, así como con la protección de integrantes de la organización.

Actualmente, Bermúdez cuenta con una ficha roja emitida por la Interpol, lo que significa que es buscado a nivel internacional. La Fiscalía Estatal ha mantenido que existen pruebas suficientes para sostener las acusaciones, y que los cateos realizados forman parte de una estrategia para localizarlo y desmantelar la estructura criminal que presuntamente encabeza.

En #Tabasco, Hernán Bermúdez Requena era secretario de Seguridad, pero también brazo protector del crimen organizado como líder de "La Barredora", hundiendo al estado en su peor crisis de #violencia



Hoy lo busca la Interpol por #secuestro y #extorsión, mientras su padrino… pic.twitter.com/dqXlpY9h1G — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) July 29, 2025

¿Dónde está Hernán Bermúdez?

La falta de declaraciones por parte de las autoridades ha generado especulación sobre el impacto real de los cateos y la posibilidad de que las pruebas incautadas aceleren la localización de Bermúdez.

Mientras tanto, la presencia de fuerzas federales en zonas residenciales exclusivas como Laguna Park ha despertado preocupación entre vecinos, quienes reportaron el fuerte despliegue de soldados y agentes ministeriales la noche del operativo.