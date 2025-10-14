Bloqueo en Periférico Norte duró más de 15 horas; familiares exigen apoyo por desaparecidos en Edomex | Mientras Dormía

Familiares y seres queridos de alrededor de 12 personas desaparecidas realizaron un bloqueo a la circulación del Periférico Norte por más de 15 horas, en demanda de apoyo del gobierno del Estado de México (Edomex) para la búsqueda de sus desaparecidos.

El caso que encabeza estas protestas es el de Kimberly, estudiante de 16 años que desapareció el 2 de octubre en la colonia San Rafael Chamapa, Naucalpan de Juárez, cuando salió a sacar copias en una papelería. Dos hombres vinculados con esta desaparición fueron detenidos el lunes 13 de octubre de 2025 y recluidos en un penal de Tlalnepantla. Este martes habrá una audiencia para informar a los padres de Kimberly sobre los avances en la investigación.

Protestan por justicia por desaparecidos en Periférico Norte

Además de la familia de Kimberly, se unió a la protesta la familia de Juan José, un hombre de 32 años también desaparecido. Los manifestantes usaron pancartas y lonas exigiendo justicia y respuestas concretas a las autoridades. La movilización tuvo un impacto significativo en la circulación vehicular de la zona del Estado de México.

La protesta concluyó cerca de la medianoche, cuando a las 23:30 horas del lunes, los familiares retiraron las lonas y levantaron el bloqueo tras acordar una reunión con representantes del gobierno estatal.

Mujer es atendida tras inhalar humo en incendio en Iztacalco

En otro incidente ocurrido en la madrugada de este martes, una mujer de la tercera edad recibió atención médica tras inhalar humo producido por un incendio en una tienda de abarrotes en la alcaldía Iztacalco. El fuego ocurrió en la colonia Ramos Millán, en el cruce de Puente Zacate y Oriente 116, y fue controlado gracias a la rápida respuesta del Heroico Cuerpo de Bomberos.

Los paramédicos brindaron primeros auxilios y oxígeno a la mujer, quien se recuperó sin necesidad de ser hospitalizada. Primeros reportes indican que el incendio pudo haber sido provocado por alguien que arrojó gasolina al establecimiento. Afortunadamente, solo hubo daños materiales y no se reportaron más afectados.

